В Москве пассажиры зарезали таксиста

Недалеко от железнодорожной станции "Кокошкино" в Новой Москве неизвестные зарезали 26-летнего таксиста Алена С. По предварительным данным, водителя убили пассажиры, которых он подвозил.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия был обнаружен пистолет, принадлежавший погибшему. Преступники объявлены в розыск, передает Life.ru.