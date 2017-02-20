В Москве пассажиры зарезали таксиста

Недалеко от железнодорожной станции "Кокошкино" в Новой Москве неизвестные зарезали 26-летнего таксиста Алена С. По предварительным данным, водителя убили пассажиры, которых он подвозил.
Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На месте происшествия был обнаружен пистолет, принадлежавший погибшему. Преступники объявлены в розыск, передает Life.ru.
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