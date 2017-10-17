В Москве поймали таксиста-клофелинщика

В столице задержан таксист, который поил своих пассажиров алкоголем со снотворным, а затем грабил их. На счету водителя – около 100 пострадавших, есть погибшие, пишет URA.RU.

По данным НТВ, задержанного зовут Ваагн, ему 29 лет. В его съемной квартире полиция провела обыск, в ходе которого было обнаружено множество лекарств и награбленные ценности, среди которых – часы и телефоны.

Предположительно, одной из жертв Ваагна стал 51-летний радиоведущий Артур Битов. Его тело нашли в апреле текущего года в Москве.