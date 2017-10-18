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Лобачева подозревает молодую жену в убийстве Марьянова

Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов. Фото: dni.ru
Фигуристка увидела криминал в скоропостижной смерти актера. Якобы ему помогли умереть из-за большого наследства.
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18 октября поклонники актера Дмитрия Марьянова простятся с ним. На панихиду собирается и фигуристка Ирина Лобачева, с которой артист танцевал в проекте "Ледниковый период". Ей просто хочется посмотреть в лицо вдове Дмитрия, которую Ирина считает виновной в этой скоропостижной смерти.

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"Дима умер не просто так! – уверена спортсменка. – У него никогда не было тромбофлебита. Он проверял свое здоровье, следил за ним. Он был абсолютно здоров. Не мог он умереть сам по себе, ему помогли, я в этом уверена! Списать на оторвавшийся тромб проще всего. Я уверена, что в его смерти есть криминал".

Заявление очень громкое. И для него у Лобачевой есть серьезные основания. По ее мнению, смерть артиста была выгода тому, "кто получит наследство". "У него большая квартира в районе Полежаевской, в центре Москвы. Прекрасная дача, – пояснила Ирина. - С последней женой у него не все клеилось. Если бы он от нее ушел, она бы осталась ни с чем. Ксения и вцепилась в него, видя, что он богат. Все делала с дальним прицелом. Оказалась единственной, кому удалось затащить его в ЗАГС. Это был план".


"Папа Димы в возрасте, так что этой девушке он не помеха. Я бы посоветовала отцу бороться за наследство, чтобы вдове ничего не досталось. Я не верю, что она тут ни при чем. Нужно провести серьезную проверку обстоятельств смерти Димы", – цитирует Ирину Лобачеву "КП".

Автор: Иван Губкин18 октября 2017, 07:59
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Как жил Дмитрий Марьянов

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