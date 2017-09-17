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Общество

Вожатый-потрошитель задушил семь мальчиков

Фото: GLOBAL LOOK press
Депутат горсовета, ударник коммунистического труда, заслуженный учитель, мастер спорта и самый жуткий маньяк в советской истории Анатолий Сливко был расстрелян 16 сентября 1989 года. Никто не мог и предположить, что лучший в Невинномысске наставник детей за 20 лет задушил нескольких своих подопечных из туристического клуба.
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Родился Сливко в Дагестане 28 декабря 1938 года. При появлении на свет будущий убийца получил родовую травму: вокруг шеи малыша намоталась пуповина. Возможно, именно эта травма спровоцировала изменения личности Сливко, который по жуткому стечению обстоятельств душил своих жертв самыми различными способами.

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Сюжеты Криминальный СССР

Кроме того, в пятилетнем возрасте маленький Толя наблюдал страшную картину: на его глазах немецкий солдат расстрелял соседского мальчика.  Позже для Сливко этот сценарий стал основой для его кровавых игр: в них он был партизаном, пойманным и повешенным врагами.

В 50-е годы семья будущего убийцы переехала в Невинномысск, а в 1959 году Анатолий Сливко был призван на службу на Дальний Восток. Служил он в элитном морском подразделении, здесь же с помпой был принят в партию, неоднократно поощрялся за примерную службу. Перед демобилизацией флотские командиры приготовили моряку Сливку ценный подарок – портативную кинокамеру. На нее он будет снимать свои чудовищные деяния, а километры пленки станут главными доказательствами в суде.

Фото: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС

В 1963 году Анатолий окончил химико-технологический техникум и нашел свое призвание на химкомбинат. Трудился на славу: перевыполнял план, получил звание "Ударник коммунистического труда". Мало того, пробовал себя в журналистике, пописывая статьи в газеты, а через какое-то время стал на общественных началах работать вожатым в школе. Как потом выяснится, сверстников  Сливко не любил, его тянуло к детям.

В поисках острых ощущений начинающий маньяк пригласил одного из своих подшефных пятиклассников поучаствовать в киносъемках якобы фильма про войну. Как заправский режиссер Сливок привязал ребенка к дереву, попросил изобразить страдания и тщательно зафиксировал происходящее на пленку. Однако насильственных действий произвести не посмел, из-за боязни, что мальчик пожалуется родителям.

Фото: Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС

"Кинопробы" на роль жертвы продолжались еще год и, наконец, Сливко не выдержал – 2 июня 1964 года он придушил 15-летнего беспризорника. Убийца сказал юноше, что пишет диссертацию о пределах человеческих возможностей и предложил поучаствовать в интересных экспериментах. Во время одного из них одросток попросту задохнулся в петле, а убийца расчленил труп и выкинул в реку.

В 1966 году Сливко возглавил детско-юношеский туристический клуб, который был очень популярен среди подростков. С мальчишками он ходил в походы, им пришелся по душе новый наставник. О Сливко стали говорить на совещаниях в райкомах, писать в газетах, по Всесоюзному радио проводились передачи с его участием.

Шли годы… В 1977 году, несмотря на отсутствие у руководителя клуба педагогического образования, ему присудили звание Заслуженного учителя РСФСР. Если бы знал те, кто награждал Сливко, какой монстр скрывался под маской доброго педагога и наставник молодежи! Все это время Заслуженный учитель жил двойной жизнью. Он женился в 1967 году, завел двоих детей и за то время, пока подрастали собственные, Сливко убил еще шестерых своих подопечных.

Фото: Паленис Альгис/Фотохроника ТАСС

Маньяк душил подростков веревками, резиновыми шлангами и противогазами. Все свои  действия снимал на кинопленку и делал пошаговые фотографии. Удивительно, но дети сами шли в лапы монстра – кто-то из уважения к педагогу, кто-то – желая помочь науке и прославиться, некоторые даже из-за денег.

При этом Сливко активно "помогал" следователям искать пропавших детей. Ведь их трупы он собственноручно закапывал или топил в реке. Милиционеров маньяк, разумеется, направлял по ложному следу.

В 1985 году экспериментам с детьми был положен конец: по наводке одного из мальчиков, знавших об опытах вожатого-потрошителя, следователи пришли к нему в клуб  с обыском.

Один из милиционеров увидел дверь с табличкой "Не влезай – убьет!". За дверью находилась фотолаборатория, где были обнаружили сотни  шокирующих фотоснимков и километры кинопленки со сценами пыток. На запястьях маньяка защелкнулись наручники.

Анатолий Сливко. Кадр youtube.com

В милицию приходили бывшие воспитанники Сливко и их родители. Все они говорили в один голос:  "Такой человек не может быть убийцей!" А в это время маньяк давал показания: он признался в семи убийствах, останки шести жертв  были найдены следственной группой и захоронены.

Суд над Сливко прошел в июне 1986 года. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что маньяк был абсолютно вменяем при совершении убийств. Процесс был быстрым: прямых улик против обвиняемого в виде снятых им документальных фильмов ужасов было более чем достаточно. Судья зачитал приговор – применить к обвиняемому высшую меру наказания. Но расстреляли убийцу и маньяка Анатолия Сливко спустя три года – постарались его адвокаты, они пытались опротестовать решение суда. Да и сам экспериментатор, похоже, не очень-то хотел умирать – за все время нахождения в одиночной камере он строчил апелляции и прошения о помиловании в высшие инстанции. Справедливость восторжествовала 16 сентября 1989 года.

Автор: Александр Комаров17 сентября 2017, 10:05

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