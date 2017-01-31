Пропавшего в Москве ребенка нашли у матери

Столичные следователи установили местонахождение пятилетнего Кости А., который пропал в Москве после тренировки в ледовом дворце "Серебряные акулы". Ребенок находится у матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Life.ru.

Ранее сообщалось о похищении мальчика. На выходе из спортивного учреждения его няне преградил дорогу неизвестный. Мужчина отвлек ее внимание, после чего ребенок пропал. Отец Кости предположил, что к этому причастна бывшая жена и нанятый ею частный детектив.