Пропавшего в Москве ребенка нашли у матери

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Столичные следователи установили местонахождение пятилетнего Кости А., который пропал в Москве после тренировки в ледовом дворце "Серебряные акулы". Ребенок находится у матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает Life.ru.
Ранее сообщалось о похищении мальчика. На выходе из спортивного учреждения его няне преградил дорогу неизвестный. Мужчина отвлек ее внимание, после чего ребенок пропал. Отец Кости предположил, что к этому причастна бывшая жена и нанятый ею частный детектив.
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