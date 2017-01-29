Известный диджей скончался в результате падения
Очевидец рассказал, что девочка поскользнулась и упала на рельсы
Создатель клуба Soho Rooms до последнего боролся за жизнь
Следователям удалось узнать, что Ткаченко выпал из окна в результате ссоры с девушкой. Во время конфликта он решил напугать свою сожительницу и вылез на карниз дома.
Ткаченко висел, держась за подоконник, около десяти минут, а затем попросился обратно. По всей видимости, девушка не смогла втащить его квартиру самостоятельно и начала звать на помощь, но не успела: диджей сорвался вниз и рухнул на козырек подъезда, передает Life.ru.
Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей и скорую, когда заметили Ткаченко висящим на карнизе. Врачи констатировали смерть продюсера: он скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Загадочную гибель одного из оcнователей клуба Soho Rooms уже прокомментировали в заведении. "Это очень как-то странно, Сережа очень спокойный был для этого. Я даже ни разу его не видела каким-то злым или сильно эмоциональным", – рассказала представитель организации.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели Ткаченко. Правоохранители опрашивают местных жителей, которые стали свидетелями трагедии, передает РЕН ТВ.
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Известный диджей скончался в результате падения