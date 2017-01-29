Создатель клуба Soho Rooms до последнего боролся за жизнь

Правоохранительные органы столицы выяснили подробности гибели одного из основателей клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко. Как оказалось, мужчина до последнего боролся за жизнь, но в итоге сорвался с высоты 20-го этажа.

прочитано 2847 раз