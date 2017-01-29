Создатель клуба Soho Rooms выпал из окна в Москве

Умер певец Александр Тиханович Сто дней президента Трампа Главные события Москвы Пропажа программы "Давай поженимся!" Дом-2
Происшествия

Создатель клуба Soho Rooms до последнего боролся за жизнь

Диджей около десяти минут висел на карнизе
Происшествия

Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери

Очевидец рассказал, что девочка поскользнулась и упала на рельсы

партнеры
Воскресенье 29 января
Лента новостей
15:40
Как российские фигуристы покорили Европу
15:18
Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"
14:56
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)
14:54
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
14:18
Спецоперация в Дагестане попала на видео
14:14
Дипломатия по телефону
12:46
В Балашихе девушка с битой ограбила двух мужчин
12:39
В центре Москвы мужчина выпал из окна 19-го этажа
11:36
Глюк`Oza решилась на неожиданный эксперимент
11:19
Предательница Степанова боится возвращаться в Россию
11:13
Репортер-волшебник восхитил россиян (видео)
10:50
Упавшая под поезд метро москвичка умерла в больнице
10:40
Бузова "отожгла" под хиты 90-х с женами футболистов
10:25
В центре Москве мужчина подавился печеньем и умер
10:08
О чем Путин говорил с Трампом
17:58
Боец Росгвардии прострелил ногу злоумышленнику
17:45
Николаев и Киркоров показали последние фото с Тихановичем
17:01
Мара Багдасарян сильно поправилась в СИЗО
16:52
Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
16:09
Сумма долга Белоруссии за российский газ перевалила за полмиллиарда долларов
15:10
Опубликовано видео смертельного наезда "Жигулей" на остановку в Москве
15:09
Садальский высмеял "повариху" Высоцкую
14:39
Названа причина смерти первого главы ЛНР
14:33
Труп мужчины найден в подвале дома в Подмосковье
14:18
За что любят Тихановича и Поплавскую
14:14
Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро
13:53
Серена Уильямс побила сестру в финале Australian Open
13:33
В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса
13:23
Самые громкие космические катастрофы
13:16
В Париже скончалась известная французская актриса
13:11
Активисты вывесили в Петербурге баннер в защиту Исаакия
13:04
"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского
13:02
У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича
12:18
Норвегия из-за Порошенко заразилась "антироссийской паранойей"
11:47
В Подмосковье пенсионерка устроила кровавую резню
11:37
Звезда фильмов о Гарри Поттере умерла от рака
11:14
Скончался легендарный солист ансамбля "Верасы"
11:09
Советские магнитофоны тормозят расследование крушения Ту-154
10:41
Семья пропавшей в Москве девушки объявила награду в миллион
10:34
Янковский закрутил роман с бывшей невестой Абрамовича
10:26
Мара Багдасарян влипла в историю сразу после выхода из СИЗО
06:22
В центре Москвы автомобиль влетел в толпу рабочих
21:54
При пожаре на востоке Москвы погибли люди
21:14
Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве
21:13
Трамп час говорил с президентом Мексики
21:07
Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео
21:01
Порошенко предлагает войскам старые танки
20:50
Мишель Обама уходит в бизнес
20:44
Подростка ранили из пистолета на юго-западе Москвы
20:34
Стилисты радикально изменили внешность Трампа
20:31
Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы
20:23
Замкнутость и "причуды" Льюса Кэрролла
20:21
Недовольный американец избил мусульманку в аэропорту
20:09
Гонщица Багдасарян неизлечимо больна
20:07
Электричка сбила трех человек в Москве
20:02
Соратник Порошенко отравлен ртутью
19:20
Как обманывают в отелях
19:15
В феврале на Землю упадет огромный астероид
19:07
В древних Помпеях рухнула стена
18:47
"Рукастый морж" стал новым мемом
18:41
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
18:41
В США арестовали подростков за планирование бойни в школе
18:38
Первый глава ЛНР умер в России
18:31
Педофил заманивал школьниц обещанием работы
18:26
В Московском зоопарке нашли крокодила Гитлера (видео)
18:14
Калашникова ответила на обвинения в разврате
18:00
Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
17:52
Спасенная из воды автоледи была в пяти минутах от смерти
17:41
Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом
17:34
Финны готовы платить за неделю в окружении овец и коров
17:29
Муфтия удивил запрет на скоростной секс
17:18
Трамп готовится к переговорам с лидерами трех стран
17:02
Рудковская ужаснула уродством на ногах
17:02
Горбачев предупредил о близкой войне
16:59
При пожаре в Тюменской области погибли дети
16:58
Слова украинца о Крыме всполошили Сеть
16:50
На ком женится Криштиану Роналду
16:43
Жительница Воркуты избила сына из-за электронной сигареты
16:13
Наезд внедорожника на пешеходов в Москве попал на видео
16:08
Бондарчук рассказал о своих главных страхах
16:05
Штайнмайер спел лебединую песню
16:03
Ученые сравнили женский и мужской оргазм
15:52
Зачем муж Максаковой сдал Януковича
15:48
Умственные способности человека зависят от питьевой воды
15:47
У гонщицы Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа
15:31
Ученые убили гибрида человека и свиньи во время опытов
15:26
Меланья Трамп снялась для мексиканского журнала
15:24
Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами
15:21
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
15:20
Бузова осталась без сердца в Чечне
15:14
6 идей для обновления квартиры в 2017 году
14:54
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
14:35
Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко
14:28
Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа
14:26
В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь
14:22
Округлившаяся Натали Портман разделась для журнала
14:22
Украина стирает из памяти День Победы
14:16
Актер фильма "Притяжение" серьезно травмирован
14:13
Значение имени Ирина
13:52
Беременная Гагарина в бикини показала шпагат Волочковой

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Происшествия

Создатель клуба Soho Rooms выпал из окна в Москве

Сергей Ткаченко. Фото: instagram.com/sergeyjeff
В центре Москвы в результате падения с 16-го этажа погиб известный диджей и основатель клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
прочитано 4328 раз

Свидетелями падения Ткаченко стали жители домов на Шмитовском проезде. Они сообщили, что перед трагедий диджей поссорился с девушкой.

Специалисты предполагают, что основатель клуба Soho Rooms мог оступиться, в результате чего и выпал из окна. Ткаченко приземлился на козырек жилого дома и скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Чтобы снять тело с козырька, потребовалась помощь спасателей, передает Life.ru. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сергей Ткаченко – известный российский диджей, музыкальный продюсер и автор ряда успешных проектов. Музыкант являлся одним из создателей элитного клуба Soho Rooms в Москве и носил псевдоним Sergey Jeff. У заведения было пять учредителей, Ткаченко оставил руководство клубом четыре года назад.

Сергей Ткаченко. Фото: instagram.com/sergeyjeff

Автор: Евгений Мышко29 января 2017, 13:00

комментарии

Политика

Трампа парализовал страх при виде лестницы
Названа причина смерти первого главы ЛНР
О чем Путин говорил с Трампом
Норвегия из-за Порошенко заразилась "антироссийской паранойей"

Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой
Глюк`Oza решилась на неожиданный эксперимент
Бузова "отожгла" под хиты 90-х с женами футболистов
Садальский высмеял "повариху" Высоцкую

Проишествия

Создатель клуба Soho Rooms до последнего боролся за жизнь
В Киеве напали на известную украинскую певицу
Спутавшего поляка с русским британца посадили на 10 лет
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Вдова Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
За что любят Тихановича и Поплавскую
У Рубальской "остановилось сердце" от смерти Тихановича
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Шоу-бизнес

Бузова "отожгла" под хиты 90-х с женами футболистов

Звезда сняла ресторан для пышного торжества
Спорт

Предательница Степанова боится возвращаться в Россию

Информатор WADA рада выступать под нейтральным флагом
Шоу-бизнес

Глюк`Oza решилась на неожиданный эксперимент

Звезда присоединилась к празднованию Всемирного дня без интернета
Происшествия

Создатель клуба Soho Rooms выпал из окна в Москве

Известный диджей скончался в результате падения

Гороскоп

Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару

Фоторепортажи

"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского
"Рукастый морж" стал новым мемом
64-летняя актриса поразила молодым телом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах

Спорт

Предательница Степанова боится возвращаться в Россию
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)
Фигуристка Медведева катком проехалась по соперницам на Евро
На ком женится Криштиану Роналду

Регионы

Спецоперация в Дагестане попала на видео
Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru