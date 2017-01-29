Диджей около десяти минут висел на карнизе
Очевидец рассказал, что девочка поскользнулась и упала на рельсы
Создатель клуба Soho Rooms выпал из окна в Москве
Свидетелями падения Ткаченко стали жители домов на Шмитовском проезде. Они сообщили, что перед трагедий диджей поссорился с девушкой.
Специалисты предполагают, что основатель клуба Soho Rooms мог оступиться, в результате чего и выпал из окна. Ткаченко приземлился на козырек жилого дома и скончался на месте от полученных травм.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города. Чтобы снять тело с козырька, потребовалась помощь спасателей, передает Life.ru. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Сергей Ткаченко – известный российский диджей, музыкальный продюсер и автор ряда успешных проектов. Музыкант являлся одним из создателей элитного клуба Soho Rooms в Москве и носил псевдоним Sergey Jeff. У заведения было пять учредителей, Ткаченко оставил руководство клубом четыре года назад.
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