В убийстве британского миллионера подозревают украинку

Вот уже девять лет полиция расследует загадочную гибель британского миллионера Барри Принга. Семья бизнесмена уверена, что его убила жена-украинка в расчете на наследство.

Британец погиб 18 февраля 2008 года под Киевом. В тот вечер он и его жена Анна Зюзина отмечали годовщину свадьбы в ресторане. После торжества пара вышла на дорогу, чтобы поймать такси, однако девушка внезапно решила вернуться в ресторан за забытыми перчатками.

В этот момент Принг угодил под колеса машины, мчавшейся на бешеной скорости с выключенными фарами. Позже на месте трагедии были найдены номера автомобиля, которые оказались фальшивыми.

Полиция Украины расследовала инцидент как несчастный случай, однако в 2011 году в дело вмешались британские следователи. Именно тогда семья Принга впервые заявила о том, что считает его гибель убийством и подозревает в преступлении его жену.

С тех пор вот уже шесть лет следователи пытаются разобраться в том, действительно ли Зюзина организовала убийство мужа. За это время семья Принга потратила более 125 тысяч долларов на услуги частного детектива, однако пока прямые доказательства против украинки так и не были обнаружены.

Однако после гибели миллионера его жена повела себя довольно странно для убитой горем вдовы. Зюзина не явилась ни на опознание тела Принга, ни на его похороны. А после всех траурных церемоний девушка приехала в Лондон, продала автомобиль британца, а также все содержимое его квартиры. После этого Зюзина сняла все деньги со своего британского банковского счета.

На недавнем заседании суда родственники Принга заявили, что сразу отнеслись к союзу миллионера и украинки настороженно, сообщает The Guardian. Известно, что британец познакомился с девушкой на сайте знакомств.

Эффектная красотка была младше его на 20 лет и работала стриптизершей. Однако Принг сначала скрывал этот факт и говорил семье, что Зюзина учительница.

Семья британца отмечает, что женщина с самого начала относилась к нему холодно, не проявляла заботы. Это же утверждает и друг Принга, адвокат Питер Клиффорд. "Не существует никаких сомнений в том, что Барри был убит. Нет у меня сомнений и в том, что Анна Зюзина организовала его убийство или была к нему причастна", – заявил он на суде.

Некоторые подозрительные моменты выяснились и в ходе расследования. Например, совершившую наезд на Принга машину очевидцы видели припаркованной у дома Зюзиной.