Дочь Майкла Джексона изнасиловали

Единственная дочь Майкла Джексона Пэрис дала откровенное интервью. Она призналась, что пережила изнасилование и пыталась покончить с собой.

По всей видимости, дочь Майкла Джексона Пэрис решила штурмовать западный шоу-бизнес. 18-летняя девушка начала свой крестовый поход с появления на афтепати премии "Золотой глобус", посещения нескольких модных показов, фотосессии в образе Мадонны и продолжила интервью, которое дала журналу The Rolling Stone.

Разговор получился очень откровенным. Пэрис призналась, что ее изнасиловали в 14-летнем возрасте. "Это был абсолютно незнакомый человек. Мне не хочется вдаваться в подробности. Этот опыт, конечно, не принес ничего хорошего. Мне было очень тяжело, я не знала, как с этим справиться, и тогда никому не рассказала о том, что со мной произошло", – поведала Пэрис.

Из-за переживаний девушка пыталась несколько раз наложить на себя руки. Интересно, что родные даже не догадывались о душевном надломе Пэрис. Лишь четыре года назад на весь мир дочь Джексона "прославилась", когда была госпитализирована с перерезанными венами, наглотавшейся таблеток.

"Все дело было в ненависти к самой себе. Я была уверена, что ничтожна и ничего не смогу сделать правильно. Я считала, что не достойна этой жизни. К тому же я связалась с плохой компанией в школе и баловалась наркотиками. Я делала такие вещи, которые подростки в принципе не должны делать. Думала, что так скорее повзрослею. Была ненормальной. Правда – совершенно чокнутой", – призналась дочь покойного поп-короля.

Фото опубликовано Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) Янв 24 2017 в 1:18 PST

Сейчас Пэрис стала "другой". Она полна сил и уверена в себе. Речь зашла и о ее отце. Девушка поделилась своими мыслями относительно его кончины. По мнению Пэрис, его могли убить.

"Отец не скрывал, что у него много врагов. Инoгдa он так и говорил: "Однaжды oни вce-тaки убьют мeня". Пoнимaю, этo кaжeтcя oчepeднoй кoнcпиpoлoгичecкoй тeopиeй, нo все члены семьи были в курсе. Ему устроили ловушку", – заявила Пэрис. Джексон заключила, что рано или поздно правда "всплывет наружу".