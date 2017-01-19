Лавина убила десятки туристов в отеле

Десятки постояльцев отеля в итальянской провинции Пескара погибли в результате схода гигантской снежной лавины. Спастись удалось лишь двум туристам, находившимся в этот момент снаружи.

По предварительным данным, в отеле Rigopiano di Farindola, на который обрушились снежные массы, находились от 20 до 30 человек. Спасатели несколько часов пытались подобраться к зданию, но ситуацию осложняла сильная метель.

Оказавшись внутри, они выяснили, что практически все туристы погибли. "Очень много мертвых", – цитирует Reuters главу спасательного отряда. Точное число жертв пока не сообщается. Двум постояльцам гостиницы удалось выжить: в момент схода лавины они были снаружи и послали сигнал бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за обильного снега сотрудники экстренных служб подходят к отелю на лыжах, передает NextQuotidiano. Дорога к зданию на протяжении шести километров завалена деревьями.

По данным Ростуризма, трагедия не коснулась наших соотечественников, сообщает ТАСС. "Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян", – заявил собеседник агентства.

В Сети появились первые кадры с места происшествия, передает Life.ru. Небольшое здание было погребено под снегом и упавшими деревьями.

Напомним, что на отель Rigopiano di Farindola в итальянской провинции Пескара сошла снежная лавина. Разгул стихии мог быть спровоцирован серией подземных толчков, зафиксированных в центральных регионах страны.