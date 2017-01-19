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В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов
По информации властей региона, в занесенном снегом отеле находятся около 20 человек. Об их состоянии пока ничего не известно – телефоны сотрудников гостиницы и туристов недоступны, сообщает Russia Today.
Два постояльца успели подать сигнал бедствия: "Помогите! Мы умираем от холода!" Спасатели делают все возможное, чтобы подобраться к отелю и освободить заживо погребенных людей. Операции мешает сильная метель, которая, по прогнозам синоптиков, продлится несколько часов.
Власти региона опасаются, что туристы погибли. "К сожалению, у нас произошла трагедия. По некоторым данным, в гостинице могут быть жертвы, официально эта информация пока не подтвердилась", – сообщил в Facebook губернатор провинции Пескара Антонио Ди Марко.
Не исключено, что сход лавины был спровоцирован землетрясением в центральных регионах Италии. Подземные толчки ощущались в Риме и других городах. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия: в Пескаре уже несколько дней идет снег, тысячи жителей остаются без электричества.
#URGETE Avalancha de nieve cubre hotel en #Italia donde habría 20 personas en #Abruzzo https://t.co/wLibBXn35M pic.twitter.com/RCja92Qmbi— Henry A. Pinto (@hapinto2) 18 января 2017 г.
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