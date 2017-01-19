В Италии спасатели ищут заживо погребенных туристов

В итальянской провинции Пескара снежная лавина накрыла горнолыжный отель Rigopiano di Farindola. Спасатели пытаются разгрести завалы и освободить заблокированных в гостинице туристов.

По информации властей региона, в занесенном снегом отеле находятся около 20 человек. Об их состоянии пока ничего не известно – телефоны сотрудников гостиницы и туристов недоступны, сообщает Russia Today.

Два постояльца успели подать сигнал бедствия: "Помогите! Мы умираем от холода!" Спасатели делают все возможное, чтобы подобраться к отелю и освободить заживо погребенных людей. Операции мешает сильная метель, которая, по прогнозам синоптиков, продлится несколько часов.

Власти региона опасаются, что туристы погибли. "К сожалению, у нас произошла трагедия. По некоторым данным, в гостинице могут быть жертвы, официально эта информация пока не подтвердилась", – сообщил в Facebook губернатор провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Не исключено, что сход лавины был спровоцирован землетрясением в центральных регионах Италии. Подземные толчки ощущались в Риме и других городах. Ситуацию усугубляют неблагоприятные погодные условия: в Пескаре уже несколько дней идет снег, тысячи жителей остаются без электричества.