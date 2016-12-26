Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ

Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля.

О происшествии рассказали источники в правоохранительных органах столицы. Автомобиль Lexus, внутри которого было обнаружено тело топ-менеджера, был припаркован в Китайгородском проезде.

"Водитель Еровинкина вызвал врачей, но медикам оставалось лишь констатировать его смерть", – сообщил собеседник Life.ru. На месте происшествия работают следователи, они пытаются установить причину скоропостижной кончины Еровинкина. Экспертизой займутся в ФСБ.

Информацию о смерти сотрудника подтвердили и в руководстве "Роснефти". Пресс-секретарь нефтяной компании предположил, что Еровинкин умер из-за проблем с сердцем. "Ничего сказать не могу. Я позавчера с ним разговаривал, я немного припух. Он отлично себя чувствовал", – рассказал он.

Напомним, Олег Еровинкин занимал должность главы аппарата в центральном управлении "Роснефти" с 2012 года. Помощник руководителя компании Игоря Сечина был генералом ФСБ. С 1976 года служил в КГБ СССР, а затем работал в администрации президента Ельцина.

В 1994 году Еровинкин был назначен заместителем начальника отдела контроля за защитой государственных секретов Управления кадров администрации президента, а после получил должность начальника отдела по работе с секретными документами и защиты государственной тайны Управления информационного и документационного обеспечения президента России. С 2008 года он работал руководителем секретариата зампредседателя правительства России Игоря Сечина.