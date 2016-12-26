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Новые данные по крушению Ту-154
Специалистам удалось определить предполагаемое место столкновения самолета с водой. По информации департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, Ту-154 упал в шести километрах от взлетной полосы, в море, где достаточно большие глубины.
"Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета", – цитирует ТАСС источник в оперативном штабе. На данный момент в поисково-спасательной операции задействовано более 30 плавсредств. Специалисты разделили зону поиска на квадраты, они изучают и акваторию, и побережье Черного моря.
Ранее спецслужбы заявили, что версия теракта – наименее вероятная из всех возможных. По информации специалистов, взрыв на борту Ту-154 не остался бы незамеченным властями стран НАТО, которые пристально следят за передвижениями в районе Сирии.
Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту находились 92 или 93 человека.
Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
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