Новые данные по крушению Ту-154

Поисковая операция в районе крушения самолета Минобороны Ту-154 продолжается. С помощью анализа данных радиолокационных систем специалистам удалось определить траекторию полета лайнера.

Специалистам удалось определить предполагаемое место столкновения самолета с водой. По информации департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, Ту-154 упал в шести километрах от взлетной полосы, в море, где достаточно большие глубины.

"Предполагаемое место столкновения установлено, там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета", – цитирует ТАСС источник в оперативном штабе. На данный момент в поисково-спасательной операции задействовано более 30 плавсредств. Специалисты разделили зону поиска на квадраты, они изучают и акваторию, и побережье Черного моря.

Ранее спецслужбы заявили, что версия теракта – наименее вероятная из всех возможных. По информации специалистов, взрыв на борту Ту-154 не остался бы незамеченным властями стран НАТО, которые пристально следят за передвижениями в районе Сирии.

Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту находились 92 или 93 человека.

Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.