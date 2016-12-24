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Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы
Жительница дома, в котором произошла трагедия, раскрыла некоторые детали о жизни семьи несовершеннолетней жертвы. Соседка сообщила, что в квартире, где нашли тело девочки, живет сиделка, ухаживающая за пожилой женщиной. "С ними жила сестра, дочка маленькая и еще старшая дочь. Нормальная, вроде, семья, тихая, спокойная. Девочку я раньше видела. Обыкновенный ребенок, вполне адекватна. Мне кажется, семья нормальная", – рассказала соседка каналу РЕН ТВ.
Также выяснилось, что тело убитой нашли в ванной. Девочке нанесли множественные ножевые ранения. Кроме того, канал опубликовал видео с места трагедии.
Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.
Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший муж ее тети.
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