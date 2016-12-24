Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы

Соседка убитой в Москве 12-летней девочки рассказала о семье жертвы. Женщина отметила, что родственники малолетней – вполне адекватные люди.

Жительница дома, в котором произошла трагедия, раскрыла некоторые детали о жизни семьи несовершеннолетней жертвы. Соседка сообщила, что в квартире, где нашли тело девочки, живет сиделка, ухаживающая за пожилой женщиной. "С ними жила сестра, дочка маленькая и еще старшая дочь. Нормальная, вроде, семья, тихая, спокойная. Девочку я раньше видела. Обыкновенный ребенок, вполне адекватна. Мне кажется, семья нормальная", – рассказала соседка каналу РЕН ТВ.

ПО ТЕМЕ В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Также выяснилось, что тело убитой нашли в ванной. Девочке нанесли множественные ножевые ранения. Кроме того, канал опубликовал видео с места трагедии.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший муж ее тети.