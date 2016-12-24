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В Москве зарезали 12-летнюю девочку
Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по Москве Юлию Иванову.
Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший муж ее тети. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru.
"Следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются родственники и соседи", – рассказала Юлия Иванова.
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