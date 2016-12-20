Полиция в Берлине оконфузилась при задержании водителя-убийцы

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Следователи уже сообщили о своей ошибке местным спецслужбам. Все силы полиции Берлина теперь подключились к поиску настоящего преступника.
О роковой ошибке следователей сообщили сразу несколько источников в правоохранительных органах. "Мы взяли не того человека", – заявил один из собеседников местного издания Die Welt.
По предварительным данным, преступник до сих пор находится на свободе. В полиции сообщили, что он вооружен и очень опасен.
Das ist eine traurige Nacht für Berlin und ganz Deutschland. Wir sprechen unser Beileid aus und stehen an der Seite von Familien der Opfer pic.twitter.com/guKUEgnP8n– Посольство РФ в ФРГ (@RusBotschaft) 19 декабря 2016 г.
Напомним, теракт в Берлине произошел ночью 19 декабря. Неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке.
В результате трагедии пострадали десятки людей: погибли 12 человек, еще 48 получили ранения разной степени тяжести. Предположительно, за рулем тягача находился беженец из Пакистана.
У Посольства нет данных о пострадавших в ходе проишествия в Берлине россиянах, остаемся в тесном контакте с полицией pic.twitter.com/GGFRFmgKlD– Посольство РФ в ФРГ (@RusBotschaft) 19 декабря 2016 г.
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