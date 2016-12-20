Подробности трагедии на ярмарке в Берлине

Очевидцы трагедии на рождественской ярмарке в Берлине рассказали о происшествии. По их словам, грузовик за считаные минуты буквально смял толпу людей.

"Мы наслаждались рождественской иллюминацией, когда услышали громкий хлопок. Уже собирались вставать со своих мест, когда увидели, как свет огней слева погас. Удалось увидеть, как верхушка грузовика пронеслась сквозь все торговые киоски, врезаясь в людей", – вспоминает Эмма Раштон, которая оказалась в гуще страшных событий.

По словам очевидцев, водитель грузовика влетел в толпу на скорости около 60 километров в час и даже не пытался замедлить ход. Проехав около 50 метров, машина остановилась, и посетители ярмарки увидели жуткую картину.

Киоск, где продавали глинтвейн, был полностью разрушен, рядом лежали истекающие кровью люди, пишет "Газета.ру". "Это было действительно ужасно, я видел людей, которых сбивал грузовик, и людей, оказавшихся под колесами грузовика. Скажу вам, это то, что вы точно не хотели бы увидеть сами", – рассказал другой очевидец Йан Холлитцер.

Полиция Берлина сообщила, что водитель машины совершил наезд на людей умышленно. "Наши исследователи полагают, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественском рынке на Брайтшайдплатц", – говорится в заявлении стражей порядка.

Die Botschaft hat keine Angaben über im Vorfall in Berlin toten o. verletzten RUS Bürgern, bleiben im Kontakt mit @polizeiberlin pic.twitter.com/3sZHKFC1wj — Посольство РФ в ФРГ (@RusBotschaft) 19 декабря 2016 г.

Напомним, поздно вечером 19 декабря беженец из Пакистана на огромном грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац в центре Берлина. По последним данным, жертвами трагедии стали 12 человек. Еще около 50 находятся в больницах, большинство из них – в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших россиян нет.