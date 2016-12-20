Беженец на грузовике раздавил толпу людей на ярмарке в Берлине

Евросоюз потрясла очередная трагедия. На этот раз террористы добрались до Германии. Беженец на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку Брайтшайдплац в центре Берлина.

По последним данным, жертвами стали 12 человек. Еще около 50 находятся в больницах, большинство из них – в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших россиян нет, сообщили в посольстве России.

Die Botschaft hat keine Angaben über im Vorfall in Berlin toten o. verletzten RUS Bürgern, bleiben im Kontakt mit @polizeiberlin pic.twitter.com/3sZHKFC1wj — Посольство РФ в ФРГ (@RusBotschaft) 19 декабря 2016 г.

В связи с инцидентом берлинская полиция попросила жителей города не "распространять слухи и не покидать свои дома". Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии. Пока власти лишь предварительно назвали инцидент терактом.

Тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка поздно вечером 19 декабря, когда на ярмарке было больше всего посетителей. Фура проехала по территории рынка около 80 метров. Как рассказали в полиции, у тягача были польские номера. Водитель попытался скрыться, но был схвачен. Второй человек, который находился в кабине во время наезда, был найден мертвым.

Машина принадлежит польской транспортной компании из Гданьска, рассказал ее руководитель Ариэль Журавский в эфире радиостанции TVN24. По его словам, за рулем должен был находиться его двоюродный брат, который обладает 15-летним стажем вождения. При этом Журавский подчеркнул, что его родственник перестал выходить на связь с 16:00 19 декабря. Он считает, что машина могла быть угнана.

Как сообщает Die Welt, водитель седельного тягача с прицепом является беженцем из Пакистана. Он приехал в Германию 16 февраля 2016 года. Однако пока неизвестно использовал ли злоумышленник свое настоящее имя, в связи с чем его личность в настоящий момент не может быть подтверждена.

Соболезнования немцам выражают лидеры разных стран. Так, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что французы разделяют горе жителей Германии в связи с произошедшей трагедией. Глава государства подчеркнул, что случившееся стало "ударом для всей Европы". Олланд также выразил "солидарность и сочувствие канцлеру Ангеле Меркель, немецкому народу и семьям" погибших и пострадавших.