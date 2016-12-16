Первые кадры с места теракта в Дамаске

В полицейском участке Дамаска произошел теракт – девочка взорвала мощную бомбу в здании. Очевидцы считают, что ребенок мог и не знаю о том, что заминирован.

Информация о погибших и пострадавших в результате крупного теракта в сирийской столицы разнятся. По некоторым данным, ранеными оказались пятеро полицейских и одна 16-летняя девушка. Согласно другим источникам погибли по меньшей мере три человека. Портал Life.ru опубликовал видео, снятое на месте взрыва.

Сообщается, что взрывное устройство в действие привела маленькая девочка. Очевидцы полагают, что сама она могла и не понимать, что происходит. "Девочка лет десяти зашла в отделение МВД по району Аль-Майдан. Она взорвалась внезапно. Скорее всего, ребёнок не знал, что заминирован", – рассказал житель Дамаска. "Что это за звери?! Это их ответ на нашу победу в Алеппо", – уверен он. Мужчина напомнил, что террористы в Сирии для совершения терактов не щадят даже собственных детей.