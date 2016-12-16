У тренера Курниковой украли iPhone и 150 тысяч

Известный тренер по теннису Марина Марьенко, которая являлась наставником знаменитой российской спортсменки Анны Курниковой, стала жертвой ограбления. В Москве неизвестный украл из ее автомобиля BMW седьмой серии сумку со смартфоном и крупной суммой наличных.

Инцидент произошел в 4-м Вятском переулке. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась сама потерпевшая, которая в настоящее время работает в детско-юношеской школе олимпийского резерва "Юность Москвы".



"Неизвестный похитил с переднего сиденья автомобиля BMW 7 сумочку марки Hermes, в которой находились документы, очки, ключи от квартиры, телефон iPhone 5S и 150 тысяч рублей", – рассказал агентству городских новостей "Москва" источник в полиции.

По информации источника, общая сумма материального ущерба составила 232 тысяч рублей, По данному факту возбудили уголовное дело о краже, стражи порядка ведут розыск злоумышленника.

Напомним, Марина Марьенко является тренером по теннису более 20 лет. За время работы подготовила более 20 мастеров спорта, победителей и чемпионов первенств России и Европы, победителей и призеров многих международных турниров, в том числе Анну Курникову.

В начале декабря сообщалось, что в Москве обокрали бессменного ведущего программы "Человек и закон" Алексея Пиманова. Из банковской ячейки журналиста в "Газпромбанке пропала крупная сумма денег. Как писали Dni.Ru, Пиманов оставил деньги в финансовом учреждении еще в апреле 2016 года и не проверял их сохранность в течение шести месяцев. Ранее правоохранителям удалось раскрыть крупную аферу в этом же банке. Тогда они вычислили двух злоумышленников, которые вскрывали ячейки банка и похищали их содержимое.