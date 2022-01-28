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Гороскоп
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Астролог Ада Комракова рассказала, почему Анастасия Волочкова не может найти "того самого" мужчину.
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На Анастасия Волочкову часто обращает внимание противоположенный пол. Блондинка балует поклонников откровенными фотографиями и светскими выходами в коротких платьях. Поэтому у балерины всегда было множество ухажеров. Чуть ли не о каждом из них она рассказывает в своем "Инстаграме", делится общими снимками и снимает "сторис".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Сейчас экс-прима Большого театра находится в отношениях с Сергеем. Судя по социальным сетям, в паре все прекрасно. Однако астролог не уверен, что все правда так гладко.

"В астрологии женщина выбирает себе мужчину по Марсу. Анастасия – обладательница ретроградного Марса в Близнецах, который с учетом напряженного положения в карте, дает ей крайнюю неразборчивость в мужчинах. Подобный Марс притягивает ненадежных мужчин, склонных к обману и мошенничеству, но с подвешенным языком, умеющих красиво говорить. Положение Луны Анастасии указывает на самообман, оторванность от реальности и ее искаженное восприятие, а также наделяет тягой к зависимостям", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ада Комракова.

Эксперт внимательно изучил карту Анастасии Волочковой и выяснил, как долго они будут вместе. К сожалению, прогнозы у астролога оказались не самыми утешительными.

"Транзиты Плутона и Нептуна в 2022-2023 годах активизируют тему взаимоотношений в жизни Анастасии, но в очень не стабильном ключе, что в итоге приведет к разрыву. Это больше напоминает большой мыльный пузырь, нежели что-то настоящее", – подытожила Комракова.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 07:25 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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