"Она истерит": устроившую очередной скандал Волочкову отправили к специалисту

Блогер Софья Леке Тесса посоветовала Анастасии Волочковой обратиться к психологу после скандала на борту самолета.

Анастасия Волочкова – мастер попадать в неловкие ситуации и привлекать к себе внимание публики. Ее имя каждый день мелькает в заголовках СМИ, что ее, кажется, совсем не смущает, а только радует. Она часто рассуждает, почему о ней все говорят, а журналисты так любят про нее писать.

Одним из недавних конфликтов стал ее полет с Мальдив в Москву. Тогда королева шпагатов устроила на борту судна дебош после того, как ее попросили надеть маску. Ссора между танцовщицей и бортпроводником запечатлели на камеру очевидцы. Сама блондинка тоже сидела в этот момент с телефоном в руках. Напомним, что красотка возвращалась домой вместе со своим новым ухажером Сергеем.

"Анастасия Волочкова любит создавать вокруг себя "хайп"! Что не поездка, то скандал! Я считаю, что у Насти корона на голове и обычных людей она не замечает. Может у нее сейчас период депрессии и поэтому она истерит! Но я бы советовала обратиться к психологу, помощь профессионала не помешает", – отправила звезду к врачу Софья Леке Тесса.



Напомним, что после того, как стало известно о скандале бывшей примы Большого театра появились слухи о том, что ее может ждать наказание. Однако, оказалось, максимум, что может получить звезда, – это небольшой штраф. Получается, знаменитости не за что переживать.