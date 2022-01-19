Задрал бы шубу и по толстой жопе ремнем: устроившей дебош Волочковой жестко досталось

Анастасия Волочкова часто попадает в неловкие ситуации, которые потом еще долго все обсуждают. На этот раз балерина летела с Мальдив вместе со своим новым возлюбленным. В самолете королева шпагатов закатила истерику после того, как ее попросили надеть маску. Видео разлетелось по всей сети.
"Дело в том, что никаких веществ тут быть не может по одной простой причине – она летит с Мальдив. Где она их там будет брать? Если вы имеете в виду не "алкашку". Я думаю, просто обычную "алкашку" и в самолете наливали, и в аэропорту выпили. Господи, что такое? Дело житейское", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Шоумен не видит проблемы в том, чтобы пропустить бокальчик перед посадкой или во время полета. Но его смутило совсем другое.
"Другой вопрос, что эта коняка хамит. Хамит в самолете. Аэрофлот – это очень хорошие рейсы, это красивые стюардессы, очень внимательный всегда персонал. Хамить персоналу – последнее дело. Я за всю свою жизнь два раза на повышенном голосе разговаривал в самолете, вынужден был. А про хамство, так называемой балерины, мы слышим всегда. Я бы выпорол ее за это при каком-нибудь небольшом скоплении людей, где-нибудь на бульваре. Задрал бы ее какую-нибудь шубу драную и по ее толстой жопе ремнем", – не сдержал эмоций эксперт.