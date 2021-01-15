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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Вторая рабочая неделя января выдастся неспокойной – вряд ли среди нас найдется хоть один человек, который будет скучать и сокрушаться по поводу того, что вокруг ничегошеньки не происходит. Такого просто не может быть – Марс и Уран этого не позволят!
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Всю неделю две эти планеты, отвечающие за нашу активность и перемены, будут находиться в центре внимания. Поэтому можно смело сказать, что большая часть наших планов придется корректировать: обстоятельства будут часто меняться, а люди – подводить. С одной стороны, это будет создавать дополнительные стрессы, а с другой – учить нас гибкости, рассказала астролог Лилия Любимова.

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Начало недели может показаться сложным для многих: Солнце будет готовиться сменить знак, а это всегда влечет спад энергии, ухудшение настроения, сонливость. Но уже во вторник светило, перемещаясь из консервативного Козерога в свободолюбивого Водолея, придаст нам бодрости и решительности.

Ну а среда, день соединения Марса с Ураном, и вовсе станет днем бесстрашия и готовности к открытой борьбе. А еще – моментом, когда очень высок риск травм, происшествий, аварий. Будьте осторожны с электричеством и техникой, воздержитесь от спортивных рекордов и стремления высказать, наконец, "все, что накипело", предупреждает гороскоп на неделю.

В выходные обстановка мало изменится: скопления планет в Водолее и Тельце будут меряться силами, заставляя людей ссориться, обижаться, делать поспешные шаги, принимать импульсивные решения на основе преувеличенных позитивных ожиданий.

Так что идеальным будет уикенд, проведенный в тишине и уединении. Исключить придется даже шопинг и посещение салонов красоты – Венера в разрушительном градусе Козерога не сулит ничего хорошего, гласит гороскоп на неделю.

Зато легкие физические нагрузки, прогулки по заснеженным паркам и улицам, уход за растениями, а также контакты с домашними животными будут отличной антистрессовой программой!

Овен

Самый удачный день недели – понедельник. Прямо с утра живо включайтесь в рабочие процессы, начинайте делать самые важные звонки и дела, потому что успех в это время вам практически гарантирован. Впрочем, все остальные дни тоже будут весьма неплохи, особенно для делового общения, утверждает гороскоп на неделю.

Телец

На текущей неделе постарайтесь быть как можно корректнее и сдержаннее, хотя это и будет нелегко из-за Марса с Ураном, соединившихся в вашем знаке. Также звезды предостерегают вас от завышенных ожиданий (они не оправдаются) и от желания делать все с размахом (это не придаст вам значимости).

Близнецы

Близнецам будет прекрасно даваться учеба, так что экзаменов и зачетов вам точно бояться не стоит. Неприятности могут возникнуть лишь с теми делами, в которых вы пытались скрыть ошибки и недоработки, предупреждает гороскоп на неделю. А самыми позитивными днями будут выходные – вы будете полны сил и положительной энергии.

Рак

Раки будут переживать за своих друзей, мирить их с оппонентами или пытаться разрулить другие их проблемы. Занимаясь всем этим, вы рискуете потратить на чужие дела всю свою энергию. Оставьте силы на семью, любимые хобби и личные дела, отключая телефон по вечерам и в выходные.

Лев

У Львов накопилась критическая масса дел на работе или в учебе. Неделя будет полна дедлайнов, спешки, попыток наверстать упущенное. Интересно, что в это же время оживится и ваша личная жизнь, так что иногда придется делать нелегкий выбор между романтическим свиданием и крепким сном, утверждает гороскоп на неделю.

Дева

Дев ожидает неделя личной борьбы с перфекционизмом. Желание получить высший балл, похвалу начальства или восхищение близкого человека способно завести вас далеко! В то же время звезды сигнализируют о необходимости заняться собственным здоровьем, дальше откладывать это нельзя.

Весы

Весы – особенно творческие личности и влюбленные – на этой неделе будут вынуждены принимать сложные решения, делать выбор. При этом желание "держать марку", выглядеть достойно, может сыграть с вами плохую шутку. Совет от гороскопа на неделю: блюдите свои интересы, не бойтесь показаться эгоистами.

Скорпион

Внимание Скорпионов будет приковано к семье, потому что там будет происходить что-то раздражающее. Нелепые инициативы родственников, тревожные слухи или затянувшийся спор могут выводить вас из себя. Но искать выход все равно придется, так что может быть лучше не обострять?

Стрелец

Звезды весьма благосклонны к Стрельцам, которые кажутся огражденными от внешних бурь. Вам будет уютно и комфортно в своем мире, где все уже выстроено и отлажено вами. В делах, о которых вы предпочитаете не распространяться, наметится сдвиг к лучшему, что станет еще один поводом для радости, гласит гороскоп на неделю.

Козерог

Солнце покинуло ваш знак, но нельзя сказать, что от этого в вашей жизни наступила тишь да гладь. Проблемы остаются, но вы уже имеете все навыки, необходимые для их решения. Терпеливо работайте на этой неделе, а в выходные устройте полный релакс, но только без алкоголя.

Водолей

Солнце переместилось в ваш знак, что дает вам как дополнительные бонусы в виде прилива энергии и приятных эмоций от ожидания дня рождения, так и новые испытания. Они заключаются в необходимости проявлять решительность в личных делах. Спрятаться за чужую спину или отложить решение не получится, предупреждает гороскоп на неделю.

Рыбы

Рыбам придется много общаться на этой неделе – как вживую, так и онлайн. Вы будете решать и свои, и чужие проблемы, разбираться с бумагами и цифрами, письмами, документами. В выходные обязательно пообщайтесь с подругой, мамой или сестрой – это поднимет вам настроение, рекомендует гороскоп на неделю.

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15 января 2021, 23:30 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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