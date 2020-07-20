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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Овны будут напористы, Тельцам придется столкнуться с преградами, а Козерогам стоит раскрыть свою чувственность. Что говорят звезды, читайте в нашем гороскопе сегодня, 21 июля 2020 года.
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Сегодня Овны будут чувствовать себя более сосредоточенными и напористыми, чем обычно. Это побудит вас отстаивать свои границы и интересы, смело высказывать свое мнение в лицо и стойко принимать критику. Гороскоп говорит, возможно, недавно у вас были споры и разногласия с близким человеком, но в этот период они должны пойти на спад. В личных отношениях крен будет в сторону безмятежности и умиротворения.

Телец

У Тельцов сегодня может возникнуть такое ужасное чувство, что вам действительно нужно приступить к работе, но что-то сильно мешает вам на пути прогресса. Это может быть лень, прокрастинация или ворох каких-то внешних обстоятельств. Также может ощущаться высокая степень конкуренции со стороны соперников. Гороскоп говорит, во вторник, 21 июля, заставьте себя сделать первые шаги. Дальше дело пойдет легче.

Близнецы

Кровь будет бурлить от любовных переживаний. Сегодня Близнецам будет очень хотеться действовать, особенно в сферах, касающихся дел сердечных. Но будьте осторожны, не делайте уж слишком поспешных и излишне напористых шагов, которые могут быть восприняты как давление. Важно, чтобы вы и объект вашего внимания были "на одной волне". Гороскоп говорит, добивайтесь своего, но не забывайте про здравый смысл.

Рак

У Раков сегодня может возникнуть ощущение, что кто-то или что-то пытается помешать вам двигаться вперед к вашим амбициозным целям. Сначала вы можете негодовать, ощущая кандалы на своих ногах. Но при ближайшем рассмотрении вы увидите, что это препятствие на самом деле помогает. Гороскоп говорит, во вторник, 21 июля, оно послужит важным напоминанием о том, что нужно немного замедлиться и больше думать и планировать, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Лев

Сегодня Львы будут склонны чувствовать себя более разговорчивыми, чем обычно. Это отличный шанс сказать важные слова окружающим или помочь, а не просто болтать. Гороскоп говорит, окружающие с большой вероятностью будут прислушиваться к тому, что вы говорите. Поэтому будьте честны и мудры, когда кто-то придет к вам за советом или поддержкой. В ваших силах стать для этого человека опорой и источником сил.

Дева

Не исключено, что Дев сегодня потянет к неизведанным тропам, чтобы попробовать новое, испытать на себе чувство риска и приключений. Само по себе это не плохо, но важно немного умерить эти действия и согласовать их с реальностью. Иначе, впутываясь в бездумные аферы, вы можете наломать дров. Гороскоп говорит, во вторник, 21 июля, убедитесь, что у вас есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с возможными проблемными ситуациями. Старые рецепты поведения практичны, проверены и многократно опробованы, поэтому не стоит отбрасывать их целиком и полностью.

Весы

Вероятно, что окружающие люди устроят вокруг вас броуновское движение в стремлении достичь собственных целей. Действуйте по ситуации, Весы. Возможно стоит немного затаиться и посмотреть, как все устроится, прежде чем предпринимать какие-либо активные действия. Пусть другие сначала преодолевают препятствия, а вы сможете посмотреть на их ошибки и узнать лучший путь. Гороскоп говорит, постарайтесь, чтобы у вас была вся информация, необходимая для принятия наиболее разумного решения о том, как действовать дальше.

Скорпион

Сегодня Скорпионы, вероятно, почувствуют необходимость взять на себя больше ответственности в отношениях, чем это было раньше. Вы будете склонны в этот день смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе и большем масштабе. Гороскоп советует, во вторник, 21 июля, подумайте и решите для себя, идет ли ваш роман так, как вы этого хотите. Если нет, какие мягкие изменения нужны, чтобы исправить ситуацию.

Стрелец

Чувства Стрельцов в этот день будут немного стабилизироваться. Если на днях у вас был эмоциональный вихрь, то сейчас вы почувствуете себя гораздо спокойнее и расслабленнее. При этом вы можете обнаружить, что недавние ваши действия в сфере любви и романтики, возможно, были не особенно уместными. На холодную голову некоторые ситуации предстанут в новом свете. Гороскоп говорит, если вы почувствуете при этом свою неправоту – признайте ее.

Козерог

Сегодня Козерогам может показаться, что на первом плане отношения с любимым человеком развиваются вполне себе хорошо. Это со стороны "головы" и рационального мышления. А вот с в плане эмоциональной сферы вы можете почувствовать, что они не так радужны, как хотелось бы. Возможно, вы чересчур позволяете править балом уму, а не чувствам. Гороскоп говорит, пришло время дать волю своему сердцу и на некоторое время удовлетворить его потребности. По мере того, как меняется ваша энергия, меняется и энергия окружающих вас людей.

Водолей

Сосредоточьтесь на том, чтобы заботиться о своих нуждах прямо сейчас, а не пытаться учесть потребности других людей, Водолей. Сегодня у вас могут то и дело возникать ситуации, когда окружающим будет нужно ваше утешение, поддержка, советы. Если вы погрузитесь в эту деятельность слишком глубоко, то, не исключено, что затрещат по швам фронта вашей собственной жизни, которым вы не уделяете должного внимания. Гороскоп говорит, во вторник, 21 июля, лучше обратить внимание внутрь себя и заниматься собственными делами.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше уделить побольше вниманию планированию. Не делайте опрометчивых поступков, не говорите двусмысленных фраз, которые могут быть истолкованы окружающими превратно. Четко осознавайте свои и цели и контролируйте этапы их достижения. Гороскоп говорит, именно расчет и структурированность в этот период помогут вам добиться успеха и получить удовлетворения от своей деятельности.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

20 июля 2020, 17:21

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