Эликсир вечной молодости на грядке: почему светские львицы скупают клубнику ведрами и не для еды

Мало кто догадывается, что привычное летнее лакомство, которое мы привыкли покупать килограммами на рынках, способно устроить настоящую революцию в вашей косметичке.



Каждое лето приносит нам не только долгожданное тепло, но и главный бьюти-хит сезона. 18 июня в России отмечают День клубники — праздник ягоды, которая способна свести с ума своим ароматом любого. Но если вы до сих пор думаете, что клубника хороша только в компании со взбитыми сливками или шампанским на роскошной вечеринке, то вы упускаете нечто грандиозное. Ведущие косметологи и признанные иконы стиля давно записали эту ягоду в список главных секретов своей молодости. Клубника — это настоящий концентрированный эликсир красоты, способный преобразить кожу и волосы в кратчайшие сроки, сообщает Клео.ру.

Секретное досье: что скрывает красная помада природы

Если разобрать клубнику на молекулы, станет понятно, почему голливудские дивы так трепетно относятся к этому природному компоненту. Это не просто ягода, а мощнейший витаминный коктейль, бьющий точно в цель.

Ударная доза витамина С. Клубника — абсолютный рекордсмен по содержанию этого мощнейшего антиоксиданта. Он безжалостно уничтожает свободные радикалы, запускает бешеную выработку собственного коллагена и буквально стирает с лица пигментные пятна и следы усталости.

Клубника — абсолютный рекордсмен по содержанию этого мощнейшего антиоксиданта. Он безжалостно уничтожает свободные радикалы, запускает бешеную выработку собственного коллагена и буквально стирает с лица пигментные пятна и следы усталости. Природный пилинг. Внутри спелой мякоти прячется трио органических кислот: салициловая, яблочная и лимонная. Они мягко, но бескомпромиссно отшелушивают мертвые клетки, выравнивают рельеф кожи и заставляют ее сиять так, словно вы только что вернулись из престижного спа-отеля на Лазурном Берегу.

Внутри спелой мякоти прячется трио органических кислот: салициловая, яблочная и лимонная. Они мягко, но бескомпромиссно отшелушивают мертвые клетки, выравнивают рельеф кожи и заставляют ее сиять так, словно вы только что вернулись из престижного спа-отеля на Лазурном Берегу. Витаминный десант. Группа В, витамины А, Е и К работают как единая команда спасения. Они мгновенно гасят воспаления, питают уставшие клетки и защищают лицо от ежедневного городского стресса.

Группа В, витамины А, Е и К работают как единая команда спасения. Они мгновенно гасят воспаления, питают уставшие клетки и защищают лицо от ежедневного городского стресса. Защита сосудов. Флавоноиды и антоцианы укрепляют капилляры, помогая раз и навсегда забыть о ненавистной сосудистой сеточке и куперозе.

От люкса до масс-маркета: клубничная лихорадка в косметике

Мировые бьюти-гиганты давно раскусили силу этой ягоды. В составах премиальных сывороток и масок все чаще можно встретить экстракт клубники или драгоценное масло ее семян. Косметика от брендов "El skin", "Little Devil" и "ESFOLIO" делает ставку на клубничный йогурт и тонизирование, возвращая лицу свежесть за считанные минуты.

Элитные марки, такие как "Christina" с их легендарной маской на основе морских трав и клубники, или бренд "QURET", соединяющий клубничный экстракт с коллагеном, доказывают: эта ягода идеальна как для сухой возрастной кожи, так и для чувствительного эпидермиса. Масло семян клубники, богатое витамином Е, мгновенно впитывается, запуская процессы регенерации, а округлые семечки в люксовых скрабах вроде "GEOMAR" деликатно полируют тело, делая его шелковистым и соблазнительным.

Бьюти-лаборатория на кухне: 3 рецепта премиум-класса

День клубники — идеальный повод устроить себе роскошный домашний детокс. Мы собрали три лучших рецепта, которые преобразят вас без визита к косметологу.

1. Голливудское сияние (Осветляющая маска)

Эта процедура мгновенно освежает лицо, стирает следы недосыпа и дарит коже холеный вид.

Что нужно: 3 спелые крупные ягоды, 1 столовая ложка густого натурального йогурта, половина чайной ложки спелого авокадо, 1 чайная ложка жидкого меда.

Приготовление: Разомните ягоды и авокадо в нежное пюре, вмешайте йогурт и мед до консистенции дорогого спа-крема.

Применение: Нанесите на очищенную кожу лица, шеи и декольте на 20 минут. Смойте прохладной водой. Авокадо глубоко напитает кожу, а клубника подарит благородный ровный тон.

2. Бархатный соблазн (Мягкий пилинг для лица и тела)

Идеальное средство для гладкости кожи перед важным выходом в свет.

Что нужно: 5 ягод клубники, 1 столовая ложка овсяной муки мелкого помола, 1 столовая ложка миндального масла, 2 капли эфирного масла розы (или чайного дерева для жирной кожи).

Приготовление: Смешайте клубничное пюре с мукой и маслами до состояния густой пасты.

Применение: Мягко помассируйте влажную кожу, уделяя особое внимание зоне декольте, локтям и коленям. Оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой. Кожа станет невероятно нежной и упругой.

3. Шелковый водопад (Маска для зеркального блеска волос)

Рецепт, который заставит ваши локоны сиять под лучами солнца, как в рекламе шампуня.

Что нужно: 6 ягод клубники, 1 столовая ложка кокосового масла, 1 столовая ложка геля алоэ вера, 3 капли эфирного масла розмарина.

Приготовление: Измельчите ягоды в блендере в однородную массу, добавьте теплое кокосовое масло, алоэ и розмарин.

Применение: Нанесите массу на кожу головы массирующими движениями, распределите по всей длине волос и оставьте под теплым полотенцем на полчаса. Смойте привычным шампунем. Клубника очистит кожу головы, а масла подарят волосам невероятную плотность и блеск.

Побалуйте себя в этот день. Купите спелой клубники чуть больше, чем планировали съесть, устройте домашний спа-салон и помните: самая сочная красота создается при участии природы. Результат превзойдет все ваши ожидания.