Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества

Девушка буквально светится от счастья.



Пока старшая сестра штурмует чарты и ищет любовь под прицелом телекамер, в семье главной блондинки страны случилось по-настоящему историческое событие. Речь идет о сестре поющей телеведущей Ольги Бузовой — Анне. Ее личная жизнь долгое время была примером стабильности, которой так не хватает ее звездной родственнице. Анна живет душа в душу со своим избранником, предпринимателем Константином, уже невероятные 18 лет. Восемнадцать лет проверки чувств, совместных путешествий и строительства общего быта.

Многие ожидали, что свадьба сестры Бузовой станет событием года с сотнями гостей, лимузинами и черной икрой. Но Анна в очередной раз доказала, что она — полная противоположность своей эпатажной сестре. Никаких пышных торжеств, многомиллионных трат и эксклюзивных съемок для глянца не было. Все прошло максимально буднично и даже, можно сказать, аскетично.

Влюбленные решили обойтись без традиционных загсовских маршей и пафосных речей регистраторов. Они просто расписались в районном МФЦ. Сама Анна с восторгом описывает этот день в своих социальных сетях, подчеркивая, что именно о такой простоте она и мечтала.

"Мы расписались в МФЦ без торжества и это было так волшебно", — поделилась Анна с подписчиками.

После формальной процедуры молодожены не поехали в дорогой ресторан отмечать событие с толпой родственников. Вместо этого они устроили себе самый романтичный и простой праздник: отправились гулять по любимым улицам и есть мороженое. В этом жесте было столько искренности, что фанаты буквально завалили Анну поздравлениями.

Девушка находится на восьмом месяце беременности и уже вовсю готовится к материнству. Животик уже невозможно скрыть под просторной одеждой, и будущая мама с удовольствием демонстрирует свое счастье. Видимо, пара решила, что малыш должен родиться в официальном браке, хотя за 18 лет они и без штампа стали друг другу самыми близкими людьми.