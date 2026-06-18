Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества

Всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа Тесты Кристина Асмус едва не погибла на съемках Игры Сонник

Топ новостей недели

"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа "Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянииАлександр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии "Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении

Лента новостей

Четверг 18 июня

13:21Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится 13:12Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА 12:02"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 10:49"Мне же это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом 09:35Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества 01:36Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее 18:36Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход 16:34Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 14:11"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 12:33Опаснее, чем кажется: ученые выяснили, как обычный храп незаметно разрушает ваше тело изнутри 12:31Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет 11:00Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38Эликсир вечной молодости на грядке: почему светские львицы скупают клубнику ведрами и не для еды 09:28Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 01:13Грязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня 18:12"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни 16:51"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище 16:32Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке 15:11Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели 14:21В Казани стартует саммит Россия-АСЕАН: город готовится принять 8,5 тысячи гостей 13:45Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих" 12:29Природные и исторические территории Москвы ждет комплексное развитие 11:43Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована – МЧС 10:30Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей 09:30"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа 00:05Тайные знаки стихии: как один порыв ветра 16 июня может навсегда изменить вашу судьбу 20:47Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией" 17:25"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели 15:03"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием 13:08Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку 11:36"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" 11:31Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов 11:28Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА 10:44"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек прыгала и веселилась на свадьбе друзей 09:21"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с нерешительным женихом 00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 15:30Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 12:42"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа 05:47Тотальная перезагрузка: почему 13 июня нужно бросить все дела 18:06"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении 15:06"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку 09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул 05:33"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 18:47"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей 17:04"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества

Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества
506

Девушка буквально светится от счастья.

Пока старшая сестра штурмует чарты и ищет любовь под прицелом телекамер, в семье главной блондинки страны случилось по-настоящему историческое событие. Речь идет о сестре поющей телеведущей Ольги Бузовой — Анне. Ее личная жизнь долгое время была примером стабильности, которой так не хватает ее звездной родственнице. Анна живет душа в душу со своим избранником, предпринимателем Константином, уже невероятные 18 лет. Восемнадцать лет проверки чувств, совместных путешествий и строительства общего быта.

Многие ожидали, что свадьба сестры Бузовой станет событием года с сотнями гостей, лимузинами и черной икрой. Но Анна в очередной раз доказала, что она — полная противоположность своей эпатажной сестре. Никаких пышных торжеств, многомиллионных трат и эксклюзивных съемок для глянца не было. Все прошло максимально буднично и даже, можно сказать, аскетично.

Влюбленные решили обойтись без традиционных загсовских маршей и пафосных речей регистраторов. Они просто расписались в районном МФЦ. Сама Анна с восторгом описывает этот день в своих социальных сетях, подчеркивая, что именно о такой простоте она и мечтала.

"Мы расписались в МФЦ без торжества и это было так волшебно", — поделилась Анна с подписчиками.

После формальной процедуры молодожены не поехали в дорогой ресторан отмечать событие с толпой родственников. Вместо этого они устроили себе самый романтичный и простой праздник: отправились гулять по любимым улицам и есть мороженое. В этом жесте было столько искренности, что фанаты буквально завалили Анну поздравлениями.

Девушка находится на восьмом месяце беременности и уже вовсю готовится к материнству. Животик уже невозможно скрыть под просторной одеждой, и будущая мама с удовольствием демонстрирует свое счастье. Видимо, пара решила, что малыш должен родиться в официальном браке, хотя за 18 лет они и без штампа стали друг другу самыми близкими людьми.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2026, 09:35
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы
Едва успев вернуться в душную столицу из живописного путешествия, роскошная экс-супруга знаменитого телеведущего оказалась на грани настоящей катастрофы прямо посреди улицы. Известная модель и признанная королева красоты Полина Диброва переживает не лучшие времена.

"Мне же это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом

"Мне же это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом
Громкий скандал в отечественном фигурном катании вышел на пик своего накала после того, как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса решила сбросить маски и пойти ва-банк в затяжной войне двух ледовых кланов. Ледовое побоище в российском спорте окончательно превратилось в остросюжетную светскую вендетту.

Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее

Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее
В этот магический день грань между мирами становится пугающе тонкой, а любое неосторожное слово или случайная встреча в сумерках могут навсегда изменить вашу судьбу, открыв дверь для незваных гостей. Православная церковь 18 июня чтит память священномученика Дорофея Тирского, однако в народной традиции этот день окутан ореолом глубокой мистики и тайн.

Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход

Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход
Обычный завтрак с бокалом свежевыжатого сока может обернуться внезапной госпитализацией. Миллионы людей по всему миру начинают свое утро с половины грейпфрута или стакана терпкого сока, считая это залогом бодрости, стройности и крепкого иммунитета.

Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи

Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи
Инстадива решила выложить на стол свой самый пугающий и болезненный козырь. Тучи над Валерией Чекалиной, которую миллионы поклонников знают как неунывающую Лерчек, сгустились до предела.

Выбор читателей

17/06Срд"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 16/06Втр"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище 17/06СрдПрокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 16/06Втр"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни 16/06ВтрНевидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели 16/06ВтрFreedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке