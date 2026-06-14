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Воскресенье 14 июня

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Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке

Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке

Голливудская легенда с русской душой Стивен Сигал затеял грандиозный переезд.

Стивен Сигал, который за последние годы стал для россиян по-настоящему "своим парнем" с американским прошлым, затеял масштабную перестановку в жизни. Специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей решил, что пришло время сменить обстановку, а точнее — значительно увеличить масштабы своего личного пространства. Казалось бы, полтысячи квадратных метров в самом престижном районе страны — предел мечтаний для миллионов, но только не для мастера боевых искусств, привыкшего к широкому голливудскому размаху.

Речь идет о знаменитой резиденции Сигала в Одинцовском районе, которую он официально выставил на продажу. Это не просто дом, а настоящий замок в миниатюре, скрытый от посторонних глаз за высокими заборами элитного поселка. Резиденция площадью 500 квадратных метров состоит из двухэтажного основного здания, где каждый кирпич буквально пропитан атмосферой успеха. Для комфортной жизни здесь предусмотрено все: просторный гараж на два автомобиля, в котором легко поместятся внушительные внедорожники актера, гостевой дом с традиционной баней и уютная беседка-барбекю для теплых вечеров.

Однако сам Стивен Сигал объясняет решение расстаться с недвижимостью без лишнего пафоса и сантиментов.

"Я просто увеличиваю размеры жилья", — лаконично прокомментировал он ситуацию.

Шоу-бизнес в Telegram

14 июня 2026, 11:34
Стивен Сигал. Фото: kino-teatr.ru
@кино✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Путин встретился с Сигалом в океанариуме

В ходе визита на Дальний Восток президент России Владимир Путин осмотрел океанариум на острове Русский. Вместе с президентом на экскурсию прибыли актер Стивен Сигал, который тепло приветствовал российского лидера
Общение шло в непринужденной обстановке
Антураж океанариума устроен таким образом, что вокруг изображены истории реальной подводной жизни
В океанариуме организованы тематические туннели, где оборудованы интерактивные экраны на стенах и интерактивные полы
В океанариуме Путин осмотрел наполненные водой аквариумы
Сигал проведет во Владивостоке крупный бойцовский турнир – "Битву чемпионов"
Кроме того, он хочет найти свои корни. Актер уверен, что его бабушка родом с Дальнего Востока
По словам мастера боевых искусств, он вообще давно мечтал побывать в этой части России
"Русские и американцы должны держаться вместе. Многие американцы любят русских, а русские- американцев. И это - единственный способ выжить - любить друг друга", - уверен он

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