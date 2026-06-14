Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке

Голливудская легенда с русской душой Стивен Сигал затеял грандиозный переезд.



Стивен Сигал, который за последние годы стал для россиян по-настоящему "своим парнем" с американским прошлым, затеял масштабную перестановку в жизни. Специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей решил, что пришло время сменить обстановку, а точнее — значительно увеличить масштабы своего личного пространства. Казалось бы, полтысячи квадратных метров в самом престижном районе страны — предел мечтаний для миллионов, но только не для мастера боевых искусств, привыкшего к широкому голливудскому размаху.

Речь идет о знаменитой резиденции Сигала в Одинцовском районе, которую он официально выставил на продажу. Это не просто дом, а настоящий замок в миниатюре, скрытый от посторонних глаз за высокими заборами элитного поселка. Резиденция площадью 500 квадратных метров состоит из двухэтажного основного здания, где каждый кирпич буквально пропитан атмосферой успеха. Для комфортной жизни здесь предусмотрено все: просторный гараж на два автомобиля, в котором легко поместятся внушительные внедорожники актера, гостевой дом с традиционной баней и уютная беседка-барбекю для теплых вечеров.

Однако сам Стивен Сигал объясняет решение расстаться с недвижимостью без лишнего пафоса и сантиментов.

"Я просто увеличиваю размеры жилья", — лаконично прокомментировал он ситуацию.