Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии

Тревожные вести заставили содрогнуться миллионы поклонников Александра Буйнова по всей стране.

Жизнь яркого и вечно молодого любимца публики Александра Буйнова в последнее время напоминает остросюжетный триллер. За его ослепительной улыбкой и неизменным сценическим драйвом скрывается жестокая борьба за выживание. 76-летний артист, который привык до последнего скрывать свои недуги от прессы и коллег по шоу-бизнесу, столкнулся с новой смертельной опасностью. Как стало известно из осведомленных источников, певец перенес серьезный удар прямо на ногах, даже не подозревая о том, что его жизнь висела на волоске.

Все началось с банального, на первый взгляд, недомогания. Музыкант обратился к столичным медикам с жалобами на резкие скачки давления и непреходящую общую слабость. Буйнов списывал все на обычную усталость и сумасшедший рабочий ритм, однако опытные врачи забили тревогу. Результаты экстренного обследования в неврологическом отделении, куда артиста госпитализировали в середине мая, повергли в шок даже его близких.

Специалисты диагностировали у звезды повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. На обычном языке это означает микроинсульт. Коварство этого состояния в том, что около 70% пациентов переносят его на ногах, списывая легкое онемение или головокружение на мигрень и переутомление. Буйнов не стал исключением: пока в его мозге происходили опасные процессы, он продолжал улыбаться на камеру и строить творческие планы.

Но даже после такого грозного предупреждения от собственного организма Александр Николаевич проявил свой фирменный бунтарский характер. Настоящий рокер категорически отказался от официального больничного. Проведя под капельницами всего неделю, он буквально сбежал из палаты под расписку. Врачи были вынуждены отпустить звездного пациента домой, но снабдили его строжайшими рекомендациями: больше отдыхать, избегать стрессов и раз и навсегда ограничить любые физические нагрузки.

К сожалению, этот удар — лишь звено в цепи тяжелых испытаний, которые выпали на долю музыканта. Уже много лет Буйнов ведет мужественную и тихую войну с онкологическим заболеванием. Постоянная терапия и сложнейшее лечение требуют от него колоссального напряжения сил. Несмотря на все это, Александр Буйнов отказывается сдаваться. Рядом с ним всегда находится его любимая супруга Алена, которая держит руку на пульсе и делает все возможное, чтобы продлить дни великого артиста.