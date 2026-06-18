Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Столичный регион столкнулся с беспрецедентным испытанием на прочность, когда небо над Москвой превратилось в арену ожесточенного и непрерывного противостояния.



Небо над столичным регионом превратилось в зону максимального напряжения. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ ведут практически непрерывный бой с воздушными целями, которые одна за другой пытаются прорваться к мегаполису. Налет принял поистине исторический масштаб: число уничтоженных вражеских беспилотных летательных аппаратов уже перевалило за пугающую отметку в 190 единиц. Отражение этой колоссальной угрозы требует от всех служб города работы на пределе человеческих и технических возможностей.

Стальной щит над мегаполисом

Ситуация в воздушном пространстве меняется стремительно. Буквально за несколько часов до этого городские власти сообщали об успешном уничтожении около 180 смертоносных "птиц". Однако налет продолжился с новой силой. Очередная волна атаки была своевременно обнаружена и жестко пресечена нашими военными.

"Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву", — оперативно сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

Благодаря профессионализму и хладнокровию расчетов ПВО, эти аппараты не успели наделать беды в жилых кварталах. Их полет оборвался в считанные секунды, а обломки рухнули вдали от важных объектов инфраструктуры.

На земле работают профессионалы

Сразу после уничтожения воздушных целей на места падения обломков выдвинулись экстренные службы. Спасатели, пожарные, взрывотехники и представители оперативных ведомств работают в режиме максимальной концентрации. Их главная задача — оперативно обследовать территории, локализовать возможные очаги возгорания и гарантировать полную безопасность для местных жителей.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — добавил столичный градоначальник, держа руку на пульсе происходящего. В районах, где зафиксированы падения фрагментов БПЛА, развернуты мобильные штабы. Специалисты делают все необходимое, чтобы городские коммуникации и транспортные артерии продолжали функционировать без перебоев, а жители не испытывали паники и дискомфорта.

Жизнь вопреки угрозам

Несмотря на колоссальные масштабы налета и круглосуточную канонаду в небе, Москва демонстрирует потрясающую стойкость. Паники на улицах нет. Городская инфраструктура, включая общественный транспорт, социальные объекты и коммунальные службы, работает в штатном режиме. Это доказывает, что за последние годы в столице была создана уникальная, сверхэффективная система гражданской обороны и предупреждения ЧС, способная справляться с вызовами любого масштаба.

Тем не менее, расслабляться пока рано. Городские власти и экстренные службы призывают москвичей и жителей Подмосковья сохранять предельную бдительность. Категорически запрещено приближаться к любым подозрительным металлическим или пластиковым фрагментам, найденным на земле. Внутри обломков могут находиться опасные взрывчатые вещества или несработавшие детонаторы. При обнаружении подобных находок необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и набрать единый номер вызова экстренных служб 112.

Битва за мирное небо над Москвой продолжается в круглосуточном режиме. Каждый сбитый беспилотник — это спасенные жизни, уцелевшие дома и подтверждение того, что безопасность людей остается абсолютным приоритетом. Москва находится под надежной защитой, и любые новые попытки нарушить покой ее жителей будут встречены столь же жестким и молниеносным отпором.