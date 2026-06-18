"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

В одной из столичных клиник оборвалась жизнь человека, который знал изнанку жизни самых ярких звезд нашей сцены, хранил их главные секреты и был невероятно близок с Аллой Пугачевой.

Печальная новость потрясла отечественную культуру и шоу-бизнес: в одной из столичных больниц оборвалась жизнь легендарного фотохудожника Игоря Гранковского. Ему было 87 лет. Человек с безупречным вкусом, невероятным жизнелюбием и уникальным талантом ушел в 7:15 утра, оставив после себя невосполнимую пустоту. Его уход — огромная личная утрата для десятков звезд первой величины, которые дружили с ним на протяжении многих десятилетий и доверяли ему самое сокровенное. Смерть мастера подтвердила его супруга Татьяна, отметив, что даже на больничной койке Игорь Николаевич до последнего боролся и строил планы на будущее.

Игорь Гранковский занимал особое, исключительное место в российском шоу-бизнесе. Его имя навсегда вписано в историю нашей эстрады. Именно он создал визуальный стиль целого поколения, выступив автором легендарных обложек для пластинок Филиппа Киркорова, Эдиты Пьехи, Азизы, Ильи Резника и многих других. Но главным человеком в его творческой судьбе всегда оставалась Алла Пугачева. В тусовке Гранковского уважительно и с придыханием именовали любимым фотографом Примадонны. Их дружба зародилась еще в советские годы и выдержала испытание временем, славой, разводами и переменами в стране.

Именно Игорь Николаевич запечатлел на пленку самые яркие, интимные и поворотные моменты жизни экс-Примадонны. Такого колоссального и эксклюзивного архива снимков Аллы Борисовны, пожалуй, не было ни у одного фотографа в стране. Пугачева настолько доверяла мастеру, что даже пригласила его сняться вместе с ней в культовом клипе на песню "Фотограф". Этот дуэт в кадре навсегда останется памятником их многолетней творческой и человеческой дружбе, которая была лишена зависти и фальши.

Несмотря на солидный возраст, Гранковский до последних дней вел активный образ жизни и занимался любимым делом. Он возглавлял журнал Государственного Кремлевского дворца, постоянно посещал концерты, презентации и светские рауты. За кулисами его всегда встречали как самого дорогого гостя. Молодые и опытные артисты — от Димы Билана до Стаса Михайлова — спешили лично выразить ему свое уважение и обнять.

"Мой любимый мужчина!" — восторженно восклицала певица Азиза, встречая Игоря Николаевича в гримерках Кремля.

Несколько недель назад здоровье подвело мастера. Гранковского экстренно госпитализировали в одну из лучших клиник столицы. Но даже в палате он не терял оптимизма, много шутил и готовился поскорее вернуться к работе. К сожалению, чуда не произошло, и сердце легенды остановилось. Прощание с любимым фотографом Аллы Пугачевой состоится 19 июня в 12 часов дня. Траурная церемония пройдет в часовне при больнице Святителя Алексия на Ленинском проспекте. Проводить Игоря Николаевича в последний путь придут многочисленные коллеги, друзья и звезды эстрады, для которых он навсегда останется символом эпохи искренности и великого искусства.