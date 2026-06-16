"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа

Тайные протоколы допроса Анны Седоковой, всплывшие спустя время после роковой гибели ее супруга, заставили общественность содрогнуться от ужаса и негодования.

Трагедия, разыгравшаяся 17 декабря 2024 года, до сих пор не дает покоя ни преданным поклонникам, ни заклятым недругам некогда идеальной пары. Смерть баскетболиста Яниса Тиммы в день рождения его супруги, секс-символа отечественной эстрады Анны Седоковой, стала той самой точкой невозврата, после которой жизнь звездной дивы превратилась в бесконечный сериал из взаимных упреков и судебных дрязг. Пока родители спортсмена во всеуслышание винили певицу в гибели сына, сама Анна долгое время хранила ледяное молчание, прерываемое лишь редкими кадрами из клиник, где она восстанавливалась после тяжелейшего нервного срыва.

Однако шила в мешке не утаишь: адские подробности их семейной жизни все же стали достоянием общественности. Седокова, едва придя в себя, записала видеообращение, в котором назвала годы брака с Янисом сущим адом. Но если на камеру артистка поскромничала, то в кабинете следователя, под протокол, она не стеснялась в выражениях. Сенсационное заявление Анны, сделанное всего через четыре дня после того, как тело Тиммы нашли в подъезде, обнародовала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова. От этих слов волосы встают дыбом даже у самых искушенных светских хроникеров.

"Гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой изощренного абьюза со стороны мужа. По ее словам, Тимма не просто ее терроризировал и угрожал расправой, но даже умудрился обокрасть в ее собственном доме!" — возмущенно цитирует материалы дела юрист.

Но самое поразительное произошло дальше: когда следователи предложили "убитой горем" вдове официально зафиксировать эти преступления и дать делу ход, Седокова картинно отказалась, сославшись на некое "великодушие".

Такое поведение певицы вызывает у адвоката Гавриловой приступы ярости. По ее мнению, Анна лишь мастерски исполняет роль жертвы на многочисленных ток-шоу, в то время как истинным мучеником в этой истории был именно Янис. "Прекратите этот бред про "его выбор"! Человека планомерно уничтожило предательство той, которую он считал роднее всех на свете. Эта женщина смеет осквернять его память, хотя сама же его и погубила", — чеканит Гаврилова. Защитница уверена: Тимма потерял смысл жизни и веру в людей, оставшись один на один со своей болью, о которой за полтора года не обмолвился ни словом.

Сама же Седокова продолжает гнуть свою линию. Недавно она стала участницей громкого проекта "Мастер игры", где нашла в себе силы на новую порцию откровений. С дрожью в голосе Анна призналась, что после смерти мужа мир для нее буквально рухнул, а на смену любви пришла всепоглощающая ненависть толпы. "Весь мир меня ненавидел. Я боялась просто выйти на улицу, боялась заказать такси — мне казалось, что водитель узнает меня и высадит прямо на трассе из-за этой вселенской злобы", — жаловалась певица, едва сдерживая слезы.

Напомним, что финал этой лав-стори оказался по-настоящему кровавым и мрачным. Янис Тимма свел счеты с жизнью в обычном московском подъезде, оставив после себя лишь гору нерешенных проблем и разбитых надежд. Перед тем как сделать роковой шаг, спортсмен отчаянно пытался дозвониться до жены.