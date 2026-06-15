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Понедельник 15 июня

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Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией"

Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией"
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Симфонический оркестр Московской областной филармонии под управлением Дмитрия Юровского принял участие в IX Всероссийском музыкальном фестивале "Рожденные Россией" в Московской консерватории, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По данным пресс-службы регионального ведомства, выступление коллектива на сцене Большого зала консерватории состоялось 14 июня.

Оркестр исполнил Второй концерт Рахманинова (солист Дмитрий Маслеев), Вторую симфонию Чайковского, а также произведения Хачатуряна и Аренского.

«Для Симфонического оркестра Московской областной филармонии, который сейчас переживает второе рождение под руководством Дмитрия Юровского, это выступление является важной отправной точкой — открывается новая страница в истории профессионального сотрудничества подмосковного оркестра и Московской консерватории», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Художественным руководителем оркестра Юровский стал в марте. Дирижер заявил, что ключевым направлением в развитии коллектива станет расширение репертуара и усиление многожанровости программ.

Народный артист РФ, худрук Мособлфилармонии Максим Дунаевский поблагодарил ректора Хоровой академии имени Попова Александра Соловьева за идею фестиваля.

«Он открывает и поддерживает региональные оркестры, ансамбли и исполнителей. Это значимый шаг в развитии культуры — замечать, продвигать и популяризировать все лучшее, что создается в наших регионах», — сказал Дунаевский.

Фестиваль «Рожденные Россией» приурочен ко Дню России. Помимо оркестра Мособлфилармонии, в нем приняли участие Академический большой концертный оркестр им. Силантьева, Народный хор РАМ им. Гнесиных, фольклорный ансамбль Музыкального училища им. Гнесиных, Хор русской песни Владимирского музыкального колледжа им. Бородина, Симфонический оркестр Липецкой филармонии и виолончелист Александр Рамм.

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15 июня 2026, 20:47
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