Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек

В этот магический день природа требует от человека предельной решительности, ведь одно простое действие способно как очистить вашу жизнь от скверны, так и навсегда привязать к вам беды, нужду и злые языки.

Православная церковь 19 июня чтит память преподобного Илариона Нового, но в народной традиции этот день получил звучное и жесткое название — Иларион Пропольщик. Это время, когда на Руси начиналась настоящая битва за выживание. Пока городские жители наслаждаются июньским теплом, знающие люди помнят: сегодня решается судьба вашего благополучия на весь будущий год.

Битва за урожай: "Пришел Иларион — лишнюю траву из поля вон"

В старину верили, что сорняки 19 июня — это не просто растения, а материализованные козни нечистой силы, которая пытается задушить ваш успех и достаток. Если сегодня полениться и оставить огород неухоженным, сорняки обретут мистическую силу и "съедят" не только овощи, но и вашу удачу.

Наши предки выходили на прополку всей семьей. Считалось, что совместный труд на Илариона укрепляет родственные узы и защищает дом от раздора. Но был и важный секрет: полоть нужно было только на убывающую луну. Если же луна шла в рост, сорняки после прополки возвращались с удвоенной силой, словно мстя нерадивому хозяину.

Магия очищения: как вырвать проблему с корнем

Мистики утверждают, что 19 июня прополка имеет глубокий сакральный смысл. Вырывая сорняк из земли, человек на подсознательном уровне избавляется от своих страхов, вредных привычек и даже тайных врагов. В народе говорили: "Корень рвешь — проблему убираешь".

Во время работы на земле запрещалось думать о плохом или сквернословить. Каждое брошенное в сердцах злое слово могло упасть в благодатную почву и прорасти в вашей жизни в виде новых трудностей. Напротив, если во время прополки нашептывать свои заветные желания, земля обязательно услышит их и поможет им сбыться.

Грозные запреты Илариона

День 19 июня накладывает на человека ряд строгих табу, нарушать которые — значит идти наперекор самой судьбе.

Во-первых, на Илариона категорически не рекомендуется менять работу или переезжать на новое место жительства. Энергетика дня слишком нестабильна для таких резких поворотов. Считается, что любое начинание, связанное с переменой обстановки, окажется "пустым" и не принесет ничего, кроме разочарования и финансовых потерь.

Во-вторых, забудьте о том, чтобы делиться своими секретами даже с самыми близкими друзьями. В этот день "стены имеют уши", а информация разлетается со скоростью ветра. То, что вы скажете сегодня по секрету, завтра станет достоянием общественности и будет использовано против вас.

В-третьих, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путь на Илариона Пропольщика обещает быть тернистым, полным мелких пакостей и неприятных задержек. Если поездку нельзя отменить, обязательно возьмите с собой оберег или веточку полыни.

Знаки неба: приметы погоды

Наблюдательные люди 19 июня всегда смотрели на птиц и прислушивались к звукам природы. Если в лесу громко кричит удод — ждите скорого дождя. Звонкое пение жаворонков с самого утра обещало ясную и теплую погоду на несколько дней вперед.

Особое внимание уделяли ветру. Если он дул с севера, это сулило хороший урожай зерновых, но прохладное лето. Восточный ветер 19 июня считался предвестником болезней и засухи, а западный обещал дождливую и "гнилую" сенокосную пору. Если же день выдавался ясным и безветренным, крестьяне радовались — это значило, что хлеб будет крупным и сытным.

Секрет дня

Для женщин Иларион Пропольщик был днем особой женской магии. Считалось, что если сегодня умыться утренней росой с листьев сорняков (но только чистых, полевых!), то можно надолго сохранить молодость и привлекательность. Верили, что роса в этот день обладает магической силой "вытягивать" из кожи все несовершенства, оставляя лицо чистым и сияющим, как июньское солнце.

Помните, что народный календарь — это ваш личный компас в мире древних энергий. Следуйте советам Илариона, не бойтесь грязной работы и помните: чтобы в вашей жизни выросло что-то прекрасное, нужно сначала безжалостно вырвать все лишнее.