Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек

Всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа Тесты Кристина Асмус едва не погибла на съемках Игры Сонник

Топ новостей недели

"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа "Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянииАлександр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии "Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении

Лента новостей

Пятница 19 июня

00:44Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек 17:28Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет 14:49"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес 14:21Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы 13:21Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится 13:12Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА 12:02"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 10:49"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом 09:35Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества 01:36Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее 18:36Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход 16:34Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 14:11"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 12:33Опаснее, чем кажется: ученые выяснили, как обычный храп незаметно разрушает ваше тело изнутри 12:31Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет 11:00Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38Эликсир вечной молодости на грядке: почему светские львицы скупают клубнику ведрами и не для еды 09:28Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 01:13Грязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня 18:12"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни 16:51"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище 16:32Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке 15:11Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели 14:21В Казани стартует саммит Россия-АСЕАН: город готовится принять 8,5 тысячи гостей 13:45Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих" 12:29Природные и исторические территории Москвы ждет комплексное развитие 11:43Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована – МЧС 10:30Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей 09:30"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа 00:05Тайные знаки стихии: как один порыв ветра 16 июня может навсегда изменить вашу судьбу 20:47Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией" 17:25"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели 15:03"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием 13:08Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку 11:36"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" 11:31Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов 11:28Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА 10:44"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек прыгала и веселилась на свадьбе друзей 09:21"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с нерешительным женихом 00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 15:30Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 12:42"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа 05:47Тотальная перезагрузка: почему 13 июня нужно бросить все дела 18:06"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении 15:06"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек

Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек
332

В этот магический день природа требует от человека предельной решительности, ведь одно простое действие способно как очистить вашу жизнь от скверны, так и навсегда привязать к вам беды, нужду и злые языки.

Православная церковь 19 июня чтит память преподобного Илариона Нового, но в народной традиции этот день получил звучное и жесткое название — Иларион Пропольщик. Это время, когда на Руси начиналась настоящая битва за выживание. Пока городские жители наслаждаются июньским теплом, знающие люди помнят: сегодня решается судьба вашего благополучия на весь будущий год.

Битва за урожай: "Пришел Иларион — лишнюю траву из поля вон"

В старину верили, что сорняки 19 июня — это не просто растения, а материализованные козни нечистой силы, которая пытается задушить ваш успех и достаток. Если сегодня полениться и оставить огород неухоженным, сорняки обретут мистическую силу и "съедят" не только овощи, но и вашу удачу.

Наши предки выходили на прополку всей семьей. Считалось, что совместный труд на Илариона укрепляет родственные узы и защищает дом от раздора. Но был и важный секрет: полоть нужно было только на убывающую луну. Если же луна шла в рост, сорняки после прополки возвращались с удвоенной силой, словно мстя нерадивому хозяину.

Магия очищения: как вырвать проблему с корнем

Мистики утверждают, что 19 июня прополка имеет глубокий сакральный смысл. Вырывая сорняк из земли, человек на подсознательном уровне избавляется от своих страхов, вредных привычек и даже тайных врагов. В народе говорили: "Корень рвешь — проблему убираешь".

Во время работы на земле запрещалось думать о плохом или сквернословить. Каждое брошенное в сердцах злое слово могло упасть в благодатную почву и прорасти в вашей жизни в виде новых трудностей. Напротив, если во время прополки нашептывать свои заветные желания, земля обязательно услышит их и поможет им сбыться.

Грозные запреты Илариона

День 19 июня накладывает на человека ряд строгих табу, нарушать которые — значит идти наперекор самой судьбе.

Во-первых, на Илариона категорически не рекомендуется менять работу или переезжать на новое место жительства. Энергетика дня слишком нестабильна для таких резких поворотов. Считается, что любое начинание, связанное с переменой обстановки, окажется "пустым" и не принесет ничего, кроме разочарования и финансовых потерь.

Во-вторых, забудьте о том, чтобы делиться своими секретами даже с самыми близкими друзьями. В этот день "стены имеют уши", а информация разлетается со скоростью ветра. То, что вы скажете сегодня по секрету, завтра станет достоянием общественности и будет использовано против вас.

В-третьих, не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путь на Илариона Пропольщика обещает быть тернистым, полным мелких пакостей и неприятных задержек. Если поездку нельзя отменить, обязательно возьмите с собой оберег или веточку полыни.

Знаки неба: приметы погоды

Наблюдательные люди 19 июня всегда смотрели на птиц и прислушивались к звукам природы. Если в лесу громко кричит удод — ждите скорого дождя. Звонкое пение жаворонков с самого утра обещало ясную и теплую погоду на несколько дней вперед.

Особое внимание уделяли ветру. Если он дул с севера, это сулило хороший урожай зерновых, но прохладное лето. Восточный ветер 19 июня считался предвестником болезней и засухи, а западный обещал дождливую и "гнилую" сенокосную пору. Если же день выдавался ясным и безветренным, крестьяне радовались — это значило, что хлеб будет крупным и сытным.

Секрет дня

Для женщин Иларион Пропольщик был днем особой женской магии. Считалось, что если сегодня умыться утренней росой с листьев сорняков (но только чистых, полевых!), то можно надолго сохранить молодость и привлекательность. Верили, что роса в этот день обладает магической силой "вытягивать" из кожи все несовершенства, оставляя лицо чистым и сияющим, как июньское солнце.

Помните, что народный календарь — это ваш личный компас в мире древних энергий. Следуйте советам Илариона, не бойтесь грязной работы и помните: чтобы в вашей жизни выросло что-то прекрасное, нужно сначала безжалостно вырвать все лишнее.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2026, 00:44
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее

Грязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет
Леденящие душу тайны доисторических захоронений на берегах священного озера наконец-то раскрыты, обнажив пугающую правду о начале первого в истории человечества кошмара. Сибирь хранит в своей вечной мерзлоте разгадки самых страшных катастроф прошлого.

"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес
В одной из столичных клиник оборвалась жизнь человека, который знал изнанку жизни самых ярких звезд нашей сцены, хранил их главные секреты и был невероятно близок с Аллой Пугачевой. Печальная новость потрясла отечественную культуру и шоу-бизнес: в одной из столичных больниц оборвалась жизнь легендарного фотохудожника Игоря Гранковского.

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы

"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы
Едва успев вернуться в душную столицу из живописного путешествия, роскошная экс-супруга знаменитого телеведущего оказалась на грани настоящей катастрофы прямо посреди улицы. Известная модель и признанная королева красоты Полина Диброва переживает не лучшие времена.

"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом

"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом
Громкий скандал в отечественном фигурном катании вышел на пик своего накала после того, как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса решила сбросить маски и пойти ва-банк в затяжной войне двух ледовых кланов. Ледовое побоище в российском спорте окончательно превратилось в остросюжетную светскую вендетту.

Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества

Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества
Девушка буквально светится от счастья. Пока старшая сестра штурмует чарты и ищет любовь под прицелом телекамер, в семье главной блондинки страны случилось по-настоящему историческое событие.

Выбор читателей

17/06Срд"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 18/06Чтв"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 17/06СрдПрокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 17/06СрдЗагнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 17/06СрдПодмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет 18/06Чтв"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес