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"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни

"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни
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Виктор Сухоруков решился на предельно откровенный разговор о боли, предательстве и своем триумфальном возвращении на главную сцену страны.

Театральная Москва вздрогнула от долгожданной новости: Театр имени Вахтангова встретил лето грандиозной премьерой — спектаклем "Блеск и пепел". Режиссер Анатолий Шульев замахнулся на масштабную семейную сагу, но главным магнитом для публики стало возвращение легендарного Виктора Сухорукова. Народный артист, чей уход из театра в 2021 году обсуждали во всех кулуарах, снова занял свое законное место под софитами. Об этом он сам рассказал в беседе с Клео.ру.

В новой постановке Сухоруков воплотил образ Павла Кутейникова — гениального ювелира, чья династия оказывается на крутом изломе истории. Его партнершей стала несравненная Ирина Купченко. Вместе они создали пронзительный дуэт супругов, пытающихся сохранить любовь и достоинство, когда мир вокруг начинает рассыпаться в прах.

Возвращение через "не хочу"

Путь Сухорукова обратно в вахтанговские пенаты был тернист и полон драматизма. Артист не скрывает: заманить его назад было задачей не из легких. Это была настоящая спецоперация с письмами, долгими уговорами и неоднократными отказами. "Только дурак может отказаться от такого предложения в юбилейный год", — иронизирует Виктор Иванович, хотя признает, что решение далось ему непросто.

Он называет этот театр "заколдованным местом", которое раз за разом притягивает его вопреки всем обидам и обстоятельствам. Процесс репетиций стал для актера временем мучительного поиска и притирки к материалу. Изначально роль его экранной жены была второстепенной, но Сухоруков и Купченко превратили ее в мощный образ соратницы и верного друга.

Жизнь вопреки канонам

Рассуждая о своем герое и собственной судьбе, Сухоруков выдает фразу, которая бьет наотмашь своей искренностью и силой. Вспоминал ли он свои первые шаги в Москве или трудные периоды забвения, но его слова звучат как манифест целого поколения: "Меня били, толкали, травили, а я — как трава из-под асфальта".

В этих словах — вся суть Сухорукова. В 1970-м году, когда он приехал из Орехова-Зуева штурмовать театральные вузы, в него не верил никто.

"Лопоухий, конопатый, с редкими зубами — какой из тебя артист?" — слышал он за спиной.

Но актер привык побеждать там, где другие пасуют. Он пробился через асфальт предубеждений и стал одним из самых востребованных артистов современности. Именно эту жажду жизни, эту неистребимую волю он вложил в своего персонажа — ювелира, который до последнего вздоха верит в спасительную силу красоты.

Семейная драма и дефицит совести

Спектакль "Блеск и пепел" — это прежде всего история о семье. У героя Сухорукова четверо сыновей, и каждый из них — отражение своего времени. Но главной трагедией для ювелира становится предательство приемного сына. Человек, которого пригрели и вывели в люди, наносит подлый удар в спину.

Актер проводит параллели с современным миром, отмечая, что сегодня нам катастрофически не хватает простых, но фундаментальных вещей. "Сила у нас есть, ум есть, терпимость, а вот совести мало. Нам бы где-то совести набраться. Она так гармонизирует человека", — размышляет Сухоруков. По его мнению, за бесконечной суетой и спешкой мы теряем ту самую "совесть", которая должна быть воздухом для души.

Стойкость как национальная черта

Для Сухорукова его новый герой — образ собирательный. Он видит в нем черты великих мастеров прошлого, таких как Павел Овчинников, который из крепостных дорос до поставщика императорского двора. Эти люди двигались вперед вопреки всему — ими двигали страсть, талант и мечта.

"Меня удивила именно живучесть нации, наша природа", — признается артист. Он уверен, что в любые времена, какие бы испытания ни выпадали на долю человека, спасти может только верность своим корням и своей семье. "Беречь надо друг друга. Семью беречь, что бы ни происходило", — резюмирует актер.

Премьера "Блеск и пепел" стала настоящим триумфом духа. Виктор Сухоруков в очередной раз доказал, что его талант — это то самое золото, которое не тускнеет со временем. И пока он выходит на сцену, чтобы рассказать нам о совести и любви, мы понимаем: настоящая трава всегда найдет способ пробиться сквозь самый толстый слой асфальта.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2026, 18:12
Виктор Сухоруков. Фото: kino-teatr.ru
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Саша Савельева
Вячеслав Манучаров
Елена Захарова
Олеся Судзиловская
Лянка Грыу
Светлана Бондарчук
Резо Гигинешвили (в центре)
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