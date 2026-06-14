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"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России

"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России
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Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, чье появление на любом светском рауте неизменно превращается в сенсацию, снова заставил публику говорить о себе, встав на защиту чести и масштаба личности своей "главной женщины".

Закулисье престижной премии ТЭФИ всегда полнится слухами и острыми вопросами, но в этот раз главной темой обсуждения стала не сама награда, а судьба женщины, которая десятилетиями была хозяйкой музыкального Олимпа. Филипп Киркоров, выглядевший как всегда безупречно и даже величественно, не стал уходить от неудобных вопросов о своей бывшей супруге и коллеге по цеху Алле Пугачевой.

Несмотря на то, что в последнее время имя Примадонны чаще звучит в контексте политических скандалов и переездов, Киркоров предпочел говорить о вечном. Артист горячо поддержал идею создания масштабного художественного фильма — байопика, который бы запечатлел путь "женщины, которая поет".

"Я думаю, что именно Алла Пугачева достойна того, чтобы о ней сняли фильм, соответствующий масштабу ее личности", — отрезал Филипп в беседе с журналистами.

По мнению поп-короля, игнорировать вклад Пугачевой в историю просто невозможно, какие бы ветры перемен ни дули в светских гостиных.

Киркоров подчеркнул, что в истории отечественной музыкальной культуры фигур подобного калибра можно пересчитать по пальцам одной руки. В один ряд с Аллой Борисовной он рискнул поставить разве что Муслима Магомаева — еще одну глыбу советской и российской эстрады. "Такой большой личности в нашей стране не было никогда. Быть певицей номер один на протяжении полувека и до сих пор вызывать столь яростный интерес — это феномен", — уверен артист.

Конечно, Филипп не мог не признать, что жизнь и карьера Пугачевой были наполнены спорными моментами. Впрочем, для него, как для профессионала и человека, знающего Примадонну ближе многих, это лишь детали. Главным остается творчество, которое Киркоров назвал "золотым наследием".

"На этих песнях выросло не одно поколение. Это база, это фундамент", — эмоционально добавил певец. Он дал понять, что никакие сиюминутные обиды или перемены в общественном мнении не способны стереть тот след, который Пугачева оставила в сердцах миллионов слушателей.

Идея фильма о Пугачевой давно витает в воздухе. В эпоху, когда байопики о звездах (от Фредди Меркьюри до Элтона Джона) бьют рекорды проката, история Аллы Борисовны выглядит как готовый сценарий для блокбастера. Там есть все: трудное детство, тернистый путь к славе, громкие романы, интриги за кулисами и, конечно, великая музыка.

Шоу-бизнес в Telegram

14 июня 2026, 15:05
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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