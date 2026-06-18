"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы

Едва успев вернуться в душную столицу из живописного путешествия, роскошная экс-супруга знаменитого телеведущего оказалась на грани настоящей катастрофы прямо посреди улицы.

Известная модель и признанная королева красоты Полина Диброва переживает не лучшие времена. Обладательница престижного титула "Миссис Россия — 2017" только-только вернулась из колоритного путешествия по Северной Осетии. Кавказское гостеприимство, величественные горы и чистейший воздух должны были зарядить многодетную маму энергией на месяцы вперед. Однако первый же рабочий день в Москве обернулся для нее дикой болью и серьезным увечьем.

Светская львица планировала с головой окунуться в дела, но столичная непогода распорядилась иначе. Внезапный проливной дождь застал Полину врасплох прямо на улице. Пытаясь спасти безупречную укладку и дорогой образ от безжалостных капель, красавица припустила бегом, надеясь быстро укрыться от стихии. Но спешка сыграла с ней злую шутку. Широкие брюки, которые должны были подчеркнуть ее изящный стиль, превратились в коварную ловушку. Полина нелепо запнулась о собственную штанину и на полной скорости полетела на жесткий асфальт.

Удар был такой силы, что модель буквально распласталась на дороге. Оправившись от первого шока, экс-супруга Дмитрия Диброва вышла на связь с обеспокоенными подписчиками своего блога. "Я мастер приключений", — попыталась иронизировать звезда, хотя за улыбкой явно скрывались слезы.

Чуть позже Полина записала подробное видеообращение, где уже без прикрас и в красках описала перенесенный ужас. Оказалось, что одним локтем дело не ограничилось, а падение вышло по-настоящему жестким и травмоопасным.

"Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться — это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Теперь вся синяя, в кровище", — эмоционально пожаловалась блондинка, демонстрируя разбитые в кровь локти и колено.

Несмотря на ноющую боль и синяки, которые практически невозможно скрыть под гримом, многодетная мать наотрез отказалась отменять запланированные встречи. Она мужественно продолжила поездки по делам, превозмогая физический дискомфорт.