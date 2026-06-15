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Понедельник 15 июня

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"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием

"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием
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Громкая новость о госпитализации главной "поющей ведущей" страны Ольги Бузовой обросла жуткими подробностями.

Шоу-бизнес замер в тревожном ожидании: Ольга Бузова, чья жизнь обычно напоминает вечный двигатель, внезапно дала сбой. Звезда, привыкшая блистать под светом софитов и менять наряды пять раз в день, оказалась заперта в стерильных стенах больничной палаты. Поклонники надеялись, что недавняя травма — лишь досадное недоразумение, которое решится парой таблеток, но реальность оказалась куда более суровой и болезненной.

Медики, осмотрев пациентку, вынесли вердикт, который прозвучал для артистки как гром среди ясного неба. Ольгу наотрез отказались отпускать домой, настояв на экстренном продолжении лечения в стационаре.

"Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться", — поделилась своей болью Ольга.

Для человека, чье рабочее расписание на лето было составлено еще год назад, такая неопределенность — настоящий кошмар. Гастроли, съемки и светские рауты теперь под большим вопросом, а убытки от сорванных контрактов могут исчисляться миллионами.

Вся страна надеется, что совсем скоро артистка снова встанет в строй и порадует мир своим легендарным упорством. Пока же главной задачей для нее остается реабилитация, ведь впереди — грандиозные планы, которые не должны сорваться из-за коварной раны.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июня 2026, 15:03
Ольга Бузова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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