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Понедельник 15 июня

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"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели

"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели
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Кристина Асмус едва не распрощалась с жизнью под прицелом кинокамер.

Киноцентр "Октябрь" на днях буквально содрогнулся от натиска фанатов и ослепительного блеска фотовспышек. Главная премьера этого московского лета — "Холоп-3" — собрала весь цвет светского бомонда. Режиссер Клим Шипенко снова взялся за перевоспитание мажоров, но на этот раз к уже полюбившемуся Милошу Биковичу примкнул поистине взрывной дуэт. Главными героями новой истории стали Кристина Асмус и Павел Прилучный — актеры, чье появление в одном кадре само по себе гарантирует пожар.

Кристина Асмус, появившись на красной дорожке в сногсшибательном наряде, сияла ярче софитов. Актриса сразу призналась, что уже дважды посмотрела картину и пребывает в полном восторге. Но мало кто знал, какую страшную цену ей пришлось заплатить за эту безупречную картинку. За кулисами светского лоска скрывалась жуткая правда: на съемках в открытом море Асмус оказалась на волоске от гибели. Об этом она рассказала в беседе с Клео.ру.

Сюжет фильма забрасывает экранных супругов — богатых и заносчивых Лену и Бориса Вяземских — в суровые реалии эпохи Петра I и Османской империи. Для Кристины и Павла эти роли стали судьбоносными. Оказывается, артисты знакомы уже 21 год, со времен студенчества, но судьба десятилетиями разводила их по разным площадкам. "Холоп-3" стал их первым совместным проектом, и это партнерство едва не закончилось трагически.

"Я прыгала в море и реально тонула! — со страхом вспоминает звезда. — По правилам трюка я должна была выпустить весь воздух из легких, чтобы уйти под воду. В какой-то момент я поняла, что просто не могу вдохнуть, я начала задыхаться в волнах!"

По сценарию ее героиня должна была эффектно упасть с борта огромного парусника и начать тонуть. Асмус, известная своим перфекционизмом, наотрез отказалась от дублеров. Прыжок в бездну она совершала сама, под прицелом камер и на глазах у своего партнера Павла Прилучного.

Ситуация вышла из-под контроля мгновенно. Чтобы погружение выглядело достоверным, актрисе пришлось выдуть из легких весь воздух. В этот момент тяжелые юбки исторического костюма намокли и потянули ее на дно, словно свинцовый груз. "Я не могла сделать вдох, легкие жгло, а паника накрывала с головой", — делится Кристина. В открытом море, среди бушующих волн и штормовой качки, грань между кино и реальностью стерлась. Павел Прилучный и съемочная группа с замиранием сердца следили за каждым движением актрисы, понимая, что любая заминка может стать роковой. К счастью, спортивное прошлое и железная выдержка помогли звезде выкарабкаться из этой смертельной ловушки.

Но на этом "экзекуции" не закончились. Оказывается, ради искусства Асмус пришлось терпеть и другие мучения. Пока в Москве стояли морозы, актеры работали на изнуряющей жаре. Но главной проблемой стала... обувь. Для Кристины в элитном ортопедическом центре создали персональную колодку, по которой шили исторические туфли. Но турецкие черевички, предназначенные для сцен побегов и драк, все равно безбожно сваливались с изящной ножки дивы.

Решение нашли поистине средневековое: перед каждым дублем ноги актрисы буквально привязывали к обуви шнурками. Если сцена предстояла активная и эмоциональная — тянули потуже, до боли. "Каждый раз я шла на перевязку", — смеется Кристина, хотя в те моменты ей было явно не до смеха. Связанные ноги, ледяная вода и риск не вынырнуть — вот из чего на самом деле соткан успех "Холопа-3".

Несмотря на пережитый кошмар и тот факт, что она едва не погибла на глазах у Прилучного, Асмус не скрывает нежных чувств к этой работе. Она с восхищением отзывается о Павле, отмечая его невероятную способность концентрироваться в кадре. "Он был невероятен! Я многому у Паши училась. Мы очень разные, но я бы с удовольствием продолжила с ним сниматься", — кокетливо резюмировала актриса.

Похоже, экранное "перевоспитание" пошло на пользу не только персонажам, но и самим артистам, закалив их в экстремальных условиях. Зрителям же остается только гадать, какие еще тайны скрывает этот грандиозный проект, ставший для Кристины Асмус настоящим вторым днем рождения. Одно можно сказать точно: такой "перчинки" и самоотверженности в нашем кино не видели давно. Спешите видеть — "Холоп-3" уже готов покорять сердца, а Кристина Асмус — снова доказывать, что ради любви публики она готова даже на самое опасное погружение.

Шоу-бизнес в Telegram

15 июня 2026, 17:25
Кристина Асмус. Фото: kino-teatr.ru
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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