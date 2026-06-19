Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи

Легенда отечественной эстрады нанесла сокрушительный визуальный удар по критикам, появившись в объективах камер в совершенно невообразимом для себя амплуа.



В последнее время каждое появление Примадонны на публике рассматривают под лупой. Злопыхатели ищут признаки усталости и обсуждают каждую морщинку. Но певица решила сыграть на опережение. Она не просто вышла в свет, а устроила настоящую модную провокацию. Совместная фотосессия с дочерью Кристиной Орбакайте, опубликованная на странице студии Nevori в социальной сети Instagram*, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Забудьте про бесформенные темные балахоны и фирменную копну рыжих кудрей, к которым публика привыкла за десятилетия. Алла Борисовна предстала в дерзком, аристократичном и невероятно стильном образе. На черно-белых кадрах 77-летняя артистка позирует в строгом брючном костюме от люксового французского модного дома Schiaparelli. Этот бренд всегда славился эпатажем и сюрреализмом в деталях. Выбор наряда оказался стопроцентным попаданием. Вместо классического строгого галстука шею звезды украшает массивный, почти театральный бант в крупный горох.

Отдельного внимания заслуживает бьюти-трансформация. Стилисты пошли на смелый шаг и полностью открыли лицо певицы. Волосы убраны в идеально гладкий, тугой пучок. Никакого визуального шума. Контрастный, графичный макияж подчеркивает скулы и пронзительный взгляд. Примадонна выглядит так, словно готовится сниматься для обложки мирового глянца в Париже. Это настоящий рок-н-ролл, смешанный с холодной элегантностью.

Рядом с блистательной матерью позирует Кристина Орбакайте. Наследница звездной фамилии выбрала более расслабленный, но не менее шикарный аутфит. Строгий брючный костюм в тонкую полоску идеально гармонирует с нарядом Пугачевой. Кристина оставила волосы распущенными, создав мягкий контраст с точеной строгостью Аллы Борисовны. На фотографиях они выглядят не просто как мать и дочь, а как полноправные партнерши по концептуальному арт-проекту.

Пользователи сети буквально потеряли дар речи от увиденного. Под постом моментально выросли горы восторженных комментариев. Публика не скрывает своего изумления от смелости и безупречного вкуса артистки.

"Аллу Борисовну не узнать! Так красиво ей с открытым лицом, такая благородная", — пишут потрясенные фанаты.

Другие юзеры отмечают невероятный уровень стиля, который задает эта съемка. "Костюм на Алле Борисовне просто разрыв!", "Очень стильно! Алла Борисовна великолепна", — комментируют подписчики. Для многих этот выход стал доказательством того, что настоящая звезда умеет меняться и удивлять в любом возрасте. "Алла здесь просто наистильнейшая рок-звезда!", "Алла — это что-то невероятное! Браво, Примадонна!" — гласят отзывы в интернете.

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