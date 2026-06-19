Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи

Всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа Тесты Кристина Асмус едва не погибла на съемках Игры Сонник

Топ новостей недели

"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа "Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянииАлександр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии "Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении

Лента новостей

Пятница 19 июня

14:30Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве 14:20"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии 12:31Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи 10:53Развеян главный летний миф: как солнце превращает вашу кожу в рассадник воспалений 09:48Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации 00:44Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек 17:28Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет 14:49"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес 14:21Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы 13:21Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится 13:12Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА 12:02"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 10:49"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом 09:35Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества 01:36Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее 18:36Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход 16:34Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 14:11"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 12:33Опаснее, чем кажется: ученые выяснили, как обычный храп незаметно разрушает ваше тело изнутри 12:31Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет 11:00Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38Эликсир вечной молодости на грядке: почему светские львицы скупают клубнику ведрами и не для еды 09:28Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 01:13Грязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня 18:12"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни 16:51"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище 16:32Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке 15:11Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели 14:21В Казани стартует саммит Россия-АСЕАН: город готовится принять 8,5 тысячи гостей 13:45Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих" 12:29Природные и исторические территории Москвы ждет комплексное развитие 11:43Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована – МЧС 10:30Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей 09:30"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа 00:05Тайные знаки стихии: как один порыв ветра 16 июня может навсегда изменить вашу судьбу 20:47Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией" 17:25"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели 15:03"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием 13:08Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку 11:36"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" 11:31Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов 11:28Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА 10:44"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек прыгала и веселилась на свадьбе друзей 09:21"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с нерешительным женихом 00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи

Прощайте, балахоны и кудри: кардинальная смена имиджа 77-летней Пугачевой лишила публику дара речи
556

Легенда отечественной эстрады нанесла сокрушительный визуальный удар по критикам, появившись в объективах камер в совершенно невообразимом для себя амплуа.

В последнее время каждое появление Примадонны на публике рассматривают под лупой. Злопыхатели ищут признаки усталости и обсуждают каждую морщинку. Но певица решила сыграть на опережение. Она не просто вышла в свет, а устроила настоящую модную провокацию. Совместная фотосессия с дочерью Кристиной Орбакайте, опубликованная на странице студии Nevori в социальной сети Instagram*, произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Забудьте про бесформенные темные балахоны и фирменную копну рыжих кудрей, к которым публика привыкла за десятилетия. Алла Борисовна предстала в дерзком, аристократичном и невероятно стильном образе. На черно-белых кадрах 77-летняя артистка позирует в строгом брючном костюме от люксового французского модного дома Schiaparelli. Этот бренд всегда славился эпатажем и сюрреализмом в деталях. Выбор наряда оказался стопроцентным попаданием. Вместо классического строгого галстука шею звезды украшает массивный, почти театральный бант в крупный горох.

Отдельного внимания заслуживает бьюти-трансформация. Стилисты пошли на смелый шаг и полностью открыли лицо певицы. Волосы убраны в идеально гладкий, тугой пучок. Никакого визуального шума. Контрастный, графичный макияж подчеркивает скулы и пронзительный взгляд. Примадонна выглядит так, словно готовится сниматься для обложки мирового глянца в Париже. Это настоящий рок-н-ролл, смешанный с холодной элегантностью.

Рядом с блистательной матерью позирует Кристина Орбакайте. Наследница звездной фамилии выбрала более расслабленный, но не менее шикарный аутфит. Строгий брючный костюм в тонкую полоску идеально гармонирует с нарядом Пугачевой. Кристина оставила волосы распущенными, создав мягкий контраст с точеной строгостью Аллы Борисовны. На фотографиях они выглядят не просто как мать и дочь, а как полноправные партнерши по концептуальному арт-проекту.

Фото: соцсети

Пользователи сети буквально потеряли дар речи от увиденного. Под постом моментально выросли горы восторженных комментариев. Публика не скрывает своего изумления от смелости и безупречного вкуса артистки.

"Аллу Борисовну не узнать! Так красиво ей с открытым лицом, такая благородная", — пишут потрясенные фанаты.

Другие юзеры отмечают невероятный уровень стиля, который задает эта съемка. "Костюм на Алле Борисовне просто разрыв!", "Очень стильно! Алла Борисовна великолепна", — комментируют подписчики. Для многих этот выход стал доказательством того, что настоящая звезда умеет меняться и удивлять в любом возрасте. "Алла здесь просто наистильнейшая рок-звезда!", "Алла — это что-то невероятное! Браво, Примадонна!" — гласят отзывы в интернете.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2026, 12:31
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес

"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии

"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии
Однажды самый близкий человек посмотрит вам в глаза и задаст абсолютно будничный вопрос, от которого кровь мгновенно застынет в жилах. Мы привыкли снисходительно отмахиваться от советов врачей.

Развеян главный летний миф: как солнце превращает вашу кожу в рассадник воспалений

Развеян главный летний миф: как солнце превращает вашу кожу в рассадник воспалений
Идеальный ровный загар и роскошные платья с открытой спиной часто остаются лишь несбыточной мечтой из-за предательских воспалений на теле, но истинная причина этих дефектов кроется в наших ежедневных бьюти-привычках. Глянцевая картинка диктует свои правила: кожа должна быть безупречной.

Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации

Главный секрет "Рандеву": на какие унизительные хитрости пошла Вайкуле ради спасения репутации
Грядущий музыкальный праздник на балтийском берегу обещал стать главным светским событием лета, но за красивыми афишами скрывается грандиозный провал, о котором организаторы предпочитают нервно молчать. Через месяц Юрмала должна содрогнуться от аккордов музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле.

Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек

Рвите это немедленно: 19 июня одно лишнее растение на грядке проклянет ваш кошелек
В этот магический день природа требует от человека предельной решительности, ведь одно простое действие способно как очистить вашу жизнь от скверны, так и навсегда привязать к вам беды, нужду и злые языки. Православная церковь 19 июня чтит память преподобного Илариона Нового, но в народной традиции этот день получил звучное и жесткое название — Иларион Пропольщик.

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет

Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет
Леденящие душу тайны доисторических захоронений на берегах священного озера наконец-то раскрыты, обнажив пугающую правду о начале первого в истории человечества кошмара. Сибирь хранит в своей вечной мерзлоте разгадки самых страшных катастроф прошлого.

Выбор читателей

18/06Чтв"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 18/06Чтв"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес 17/06СрдЗагнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 17/06СрдОсторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход 18/06Чтв"Мне это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом 18/06ЧтвБузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества