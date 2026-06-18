"Мне же это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом

Громкий скандал в отечественном фигурном катании вышел на пик своего накала после того, как одна из самых влиятельных женщин шоу-бизнеса решила сбросить маски и пойти ва-банк в затяжной войне двух ледовых кланов.



Ледовое побоище в российском спорте окончательно превратилось в остросюжетную светскую вендетту. Известный продюсер, признанная королева отечественного пиара и люкса Яна Рудковская решила объявить открытую войну самому жесткому и влиятельному тренеру страны Этери Тутберидзе. На этот раз дело пахнет не просто дежурными шпильками в прессе, а сокрушительным репутационным взрывом. Бизнесвумен, славящаяся своей мертвой хваткой, прямо заявила, что готова достать из шкафов самые темные и пугающие скелеты своей оппонентки.

Поводом для столь резкого выпада стали многолетние нападки на академию "Ангелы Плющенко" и лично на супруга Яны, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Рудковская, которая привыкла защищать свою семью как разъяренная тигрица, дала понять: лимит ее ангельского терпения официально исчерпан. Светская львица пригрозила Тутберидзе публикацией убойного компромата, который годами копился в ее личных архивах, если та еще хоть раз посмеет раскрыть рот в адрес ее звездного мужа.

"На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело", — цитирует слова разгневанного продюсера газета "Metro Москва".

Истоки этой великой вражды уходят корнями в тот самый злополучный 2020 год, когда ледовый мир содрогнулся от сенсационных трансферов. Скандальные переходы звездных фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из "Хрустального" под крыло Плющенко превратили профессиональное соперничество тренеров в личную драму с привкусом больших денег. Тутберидзе тогда не скрывала обиды, публично обвиняя конкурентов в коварном переманивании готовых спортсменок за счет внушительных финансовых вливаний и обещаний роскошной жизни. И хотя позже беглые чемпионки вернулись обратно к Этери Георгиевне, топор войны так и не был зарыт.

Яна Рудковская подчеркивает, что ее знаменитый супруг сознательно держится в стороне от этих закулисных склок, предпочитая доказывать свое превосходство на льду и в работе со своими воспитанниками. Евгений, как истинный джентльмен, упорно игнорирует любые ядовитые стрелы со стороны бывших коллег по сборной. Однако сама Яна молчать больше не собирается. Как опытный стратег шоу-бизнеса, она прекрасно понимает разрушительную силу информационного оружия.

Рудковская намекнула, что ее компромат касается изнанки тренировочного процесса в группе Тутберидзе, жестких методов работы и других пикантных деталей, которые могут навсегда разрушить безупречный образ "железной Этери".