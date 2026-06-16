"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище

Даже спустя десятилетие после ухода легендарной артистки, день ее памяти превращается не в светлую молитву, а в арену для жестокой семейной войны.



Трагическая дата 15 июня 2015 года навсегда разделила жизнь миллионов россиян на "до" и "после". Блестящая, вечно улыбающаяся Жанна Фриске проиграла свою самую главную битву в жизни — рак мозга оказался беспощаден к секс-символу целого поколения. Исполнительницу бессмертного хита "Малинки" упокоили на Николо-Архангельском кладбище, которое с тех пор стало местом паломничества. Каждый год у могилы, утопающей в цветах, собираются самые близкие. Но среди скорбящих лиц из года в год фанаты не видят одного, самого важного человека — сына певицы Платона.

История маленького Платона — это, пожалуй, самая болезненная рана в этой затянувшейся драме. Мальчик появился на свет всего за два года до того, как сердце его матери остановилось. В те дни, когда Жанне оставались считанные часы, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев принял решение, которое навсегда рассорило его с семьей Фриске: он увез ребенка в Болгарию. Шоумен уверял, что спасает психику сына от страшных картин ухода матери, но родные певицы восприняли это как похищение. С тех пор скандал только набирает обороты, превращаясь в настоящий триллер.

Нынешняя, 11-я годовщина, не стала исключением. Дмитрий Шепелев, который продолжает держать глухую оборону и не пускает внука к бабушке и дедушке, решил прервать молчание. Он обнародовал пронзительное письмо, в котором попытался оправдать свою жесткую позицию. Телеведущий заявил, что искренне сочувствует родителям Жанны, но видит в их желании общаться с Платоном лишь корыстный интерес и жажду славы.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", — отрезал Шепелев, фактически обвинив стариков в попытке хайпануть на трагедии.

Эта публичная пощечина спровоцировала грандиозный взрыв прямо во время поминок. Сестра Жанны, Наталья Фриске, прочитала пост Шепелева, находясь прямо у могилы артистки. Эмоции захлестнули женщину, которая годами бьется за право увидеть племянника. Она не стала подбирать слова и выдала в соцсетях всю гамму своего презрения к несостоявшемуся зятю.

"Написал… Петушара!" — в сердцах обозвала Наталья телеведущего, шокировав подписчиков столь резким выпадом.

Не остался в стороне и отец певицы, Владимир Борисович. Мужчина, чье здоровье серьезно пошатнулось из-за бесконечных судов, перешел к тяжелой артиллерии — финансовым угрозам. Он уверен, что Шепелев намеренно настраивает Платона против родни и вредит будущему мальчика. Фриске-старший заявил, что готов пойти на крайние меры в вопросе распределения семейных активов.

"Если в ближайшее время я не смогу Платошу увидеть, то я просто перепишу квартиру Жанны на дочку Натальи — Луняшу", — пригрозил Владимир Борисович. Таким образом, Платон, единственный наследник певицы, рискует остаться без элитных квадратных метров в Москве из-за принципиальности своего отца.

Стоит отметить, что подобные потрясения в шоу-бизнесе в последнее время стали нормой. Вспомнить хотя бы недавний крах брака Дмитрия Диброва, чей развод с женой Полиной после 16 лет идиллии превратился в национальный сериал с утечками интимных видео. Или Ларису Долину, ставшую жертвой мошенников и лишившуюся квартиры за 112 миллионов. На фоне этих скандалов битва за Платона выглядит еще более мрачной и безнадежной.

Пока Шепелев и семья Фриске обмениваются ядовитыми стрелами, мальчик растет в изоляции от материнской линии, становясь заложником взрослых амбиций. Сможет ли он когда-нибудь простить отцу это лишение корней или деду за его угрозы вычеркнуть из завещания — покажет только время. Пока же на Николо-Архангельском кладбище снова звучат проклятия вместо слов любви.