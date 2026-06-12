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Пятница 12 июня

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"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку

"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку
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На полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге певца заметили в объятиях очередной юной прелестницы.

Санкт-Петербург на днях вздрогнул не от экономических форумов, а от громкого светского выхода главного "сердцееда" страны. 63-летний Григорий Лепс, который еще месяц назад публично посыпал голову пеплом и клялся в вечной любви к своей бывшей невесте Авроре Кибе, внезапно сменил пластинку. На одном из пафосных мероприятий ПМЭФ артист появился не один. Как сообщает СМИ, маэстро крепко держал за руку "новую юную длинноволосую нимфу". Официальных представлений не последовало, но красноречивые жесты сказали все за себя: место Авроры вакантным оставалось недолго.

Круговорот невест в природе

История с 20-летней Авророй Кибой, которая длилась два года, закончилась в январе 2026 года. Пара планировала свадьбу, обсуждала детей и демонстрировала идиллию, несмотря на колоссальную разницу в возрасте. Однако "сказка" разбилась о реальность: Аврора ушла к 36-летнему Рустаму Гаджиеву, племяннику президента Азербайджана. Лепс еще в мае признавался, что не может забыть Кибу и надеется на камбэк. Но, судя по кадрам из Питера, "страдания" маэстро выглядят весьма специфично. Очередная молодая спутница рядом с артистом вновь подняла волну слухов: был ли роман с Авророй искренним чувством или всего лишь грамотным пиар-проектом для продвижения юного блогера?

Психологический портрет: почему Лепс выбирает молодых?

Ситуацию анализирует семейный психолог. По мнению эксперта, когда разрыв в возрасте измеряется десятилетиями, общество видит деньги и расчет, но забывает о самом главном — балансе влияния.

"Представьте шахматную партию, где один игрок занимается спортом десять лет, а другой только вчера выучил правила. Формально оба за одной доской, но возможности у них разные", — объясняет Ника.

В союзе, где одному 18, а другому за 60, всегда возникает вопрос: есть ли у молодого партнера собственное мнение или он лишь отражение желаний более опытного игрока? Для молодых девушек взрослый мужчина — это символ надежности и устойчивости в хаотичном мире. Но что ищет сам Григорий Викторович?

Битва со временем: доспехи из молодости

Психолог подчеркивает: для статусных мужчин отношения с гораздо более молодыми девушками — это неосознанный способ сказать себе: "Я все еще в строю. Я все еще могу". Молодость партнерши становится своеобразным эликсиром, попыткой договориться со временем, которое неумолимо листает страницы. Рядом с "нимфой" артист чувствует себя более живым и востребованным.

Однако в этом кроется и главная ловушка. Если партнер становится не любимым человеком, а средством борьбы со страхом старости, такие отношения обречены на цикличную смену декораций. Именно это мы и наблюдаем в жизни Лепса: одна нимфа сменяет другую, а маэстро продолжает свой бег по кругу.

Здоровые отношения строятся на уважении и честном взгляде на реальность. Можно быть счастливыми и с разницей в тридцать лет, если за этим стоит живой человек, а не попытка решить внутренние задачи. Пока Григорий Лепс не готов официально представить новую пассию, публике остается лишь наблюдать за этой "ярмаркой невест" и гадать — найдет ли артист когда-нибудь причал или так и будет искать спасения от возраста в объятиях тех, кто годится ему во внучки.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2026, 15:06
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

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