Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет

За 2021-2025 годы предприятия Московской области получили 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и подмосковного ФРП на общую сумму 59,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

По данным зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, финансирование позволило запустить проекты с совокупным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей.

Как рассказала зампред подмосковного правительства, средства направлены на создание новых и модернизацию действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования.

ФРП Московской области предоставляет займы от 10 до 150 млн рублей сроком до семи лет по фиксированной ставке от 1% до 5% годовых, не зависящей от ключевой ставки ЦБ.

По итогам 2025 года объем займов, выданных подмосковным фондом, превысил 1,4 млрд рублей.

Поддержку получил 21 промышленный проект с совокупным объемом инвестиций почти 4,3 млрд рублей.

Ознакомиться с условиями программ можно на сайте ФРП Московской области.