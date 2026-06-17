Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет

По данным зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, финансирование позволило запустить проекты с совокупным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей.
Как рассказала зампред подмосковного правительства, средства направлены на создание новых и модернизацию действующих производств, выпуск новой продукции, приобретение и монтаж технологического оборудования.
ФРП Московской области предоставляет займы от 10 до 150 млн рублей сроком до семи лет по фиксированной ставке от 1% до 5% годовых, не зависящей от ключевой ставки ЦБ.
По итогам 2025 года объем займов, выданных подмосковным фондом, превысил 1,4 млрд рублей.
Поддержку получил 21 промышленный проект с совокупным объемом инвестиций почти 4,3 млрд рублей.
Ознакомиться с условиями программ можно на сайте ФРП Московской области.