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Четверг 18 июня

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Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится

Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится
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Аварийное состояние здания в самом центре столицы едва не лишило сотни юных талантов возможности заниматься искусством, но городские власти подготовили для них грандиозный сюрприз.

В историческом Тверском районе Москвы назревала тихая катастрофа. Здание на улице Палихе, где должны были воспитываться будущие гении отечественной сцены, оказалось опасным для нахождения. Тщательное комплексное обследование выявило глубокие трещины, разрушение несущих конструкций и критические повреждения наружных стен. Эксперты вынесли однозначный вердикт: объект находится в аварийном состоянии и требует немедленного вмешательства. Однако закрывать легендарное учреждение никто не собирался. Власти города приняли волевое решение провести масштабную и высокотехнологичную реконструкцию, о чем в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Архитектурная революция в тесной застройке

Строителям предстоит проделать колоссальную работу, ведь спасение здания требует ювелирной точности. Чтобы вдохнуть новую жизнь в разрушающийся объект и при этом расширить его полезную площадь, специалисты укрепят фундамент по уникальной технологии. Будут применены так называемые JET-сваи — метод струйной цементации грунта. Эта сверхсовременная технология уже успела блестяще зарекомендовать себя в условиях плотной исторической застройки центра Москвы, где любое неловкое движение техники может повредить соседние жилые дома.

После завершения сложнейших подземных работ начнется самое интересное — визуальное преображение. Старое унылое здание превратится в настоящий арт-объект, который гармонично впишется в архитектурный ансамбль Тверского района.

"Увеличится площадь, облик здания станет более современным, визуально привлекательным и гармонично впишется в окружающую архитектуру. Фасад, облицованный серым гранитом и алюминиевыми панелями медного цвета, будет выделяться благодаря выразительным контрастам. Важным элементом станет масштабное остекление", — поделился деталями амбициозного проекта Сергей Собянин.

Храм искусств для сотен юных москвичей

Для жителей района и всей Москвы эти работы имеют огромное социальное значение. После завершения реконструкции в обновленных стенах школы смогут с комфортом обучаться 347 одаренных детей. Вместо тесных и морально устаревших классов они получат просторные мультифункциональные пространства. Юным москвичам будут доступны сразу три направления подготовки: музыкальное, хореографическое и изобразительное искусство.

Планировка обновленного здания продумана до мелочей. Так, на четвертом этаже обустроят профессиональную звукозаписывающую студию, где юные музыканты смогут делать свои первые профессиональные записи. Рядом разместятся художественные мастерские, кабинет декоративно-прикладного искусства и, конечно, гордость школы — музей имени Дмитрия Кабалевского, выдающегося советского композитора, пианиста, дирижера и педагога, чье имя с гордостью носит учебное заведение. Чтобы освободить как можно больше места для творчества, гардеробные зоны и технические помещения перенесут на подземный уровень.

Все работы планируют завершить в рекордно короткие сроки — первые ученики смогут переступить порог суперсовременной школы уже в следующем году. Этот проект — яркий пример того, как городские власти заботятся о подрастающем поколении, создавая лучшие условия для развития талантов. Москва в очередной раз доказывает, что безопасность детей и качество их образования являются абсолютным приоритетом. Юные музыканты и художники получат не просто отремонтированные стены, а ультрасовременный стартовый плацдарм для покорения творческих вершин.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2026, 13:21
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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