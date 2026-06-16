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Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих"

Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих"
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В светских кулуарах разразился настоящий скандал из-за новых финансовых аппетитов легендарного артиста.

Легендарный "Казанова" отечественной эстрады Валерий Леонтьев, долгое время хранивший таинственное молчание в своем роскошном поместье в Майами, триумфально возвращается в большую игру. Но делает он это на таких условиях, что даже у видавших виды олигархов перехватывает дыхание. Артист, чей образ всегда ассоциировался с недосягаемостью, перьями и блеском, теперь выставил вполне конкретный счет за свою ностальгию. Причем цена вопроса напрямую зависит от того, какой паспорт лежит в кармане у заказчика.

Главная сенсация этой недели — новая гастрольная политика Валерия Яковлевича, которую в тусовке уже успели окрестить "налогом на патриотизм". Всплыли цифры, которые заставляют задуматься о справедливости в суровом мире шоу-бизнеса. За стандартный 50-минутный концерт в России Леонтьев теперь требует баснословные 17 миллионов рублей. Однако стоит артисту пересечь границу, как его ценник магическим образом тает: для иностранных заказчиков выступление обойдется "всего" в 12 миллионов. Пять миллионов рублей разницы — такова цена, которую соотечественники должны доплатить за право услышать "Дельтаплан" в живом исполнении.

В окружении звезды шепчутся, что за этими цифрами стоит не только жажда наживы, но и суровая медицинская карта. Вечно подтянутый и энергичный на сцене, 75-летний Леонтьев в реальной жизни ведет изнурительную борьбу за здоровье. Каждое появление в России для него — это не просто творческий акт, а настоящий физический подвиг.

Как выяснилось, артист практически полностью свернул формат одиночных корпоративов, и причина тому — тяжелейшие перелеты между континентами. Возраст берет свое: во время многочасовых вояжей в самолете у Валерия Яковлевича начинаются серьезные проблемы. Резкие перепады давления провоцируют жуткие мигрени и создают критическую нагрузку на сосуды. Каждое приземление в Москве дается артисту все тяжелее, а период восстановления затягивается на недели. Видимо, те самые пять миллионов сверху — это своеобразная страховка и компенсация за риск, на который идет артист ради встречи с российским зрителем.

Теперь стратегия Леонтьева предельно ясна: он больше не разменивается на мелочи. В приоритете только мега-события и "жирные" контракты, где можно реже летать, но больше зарабатывать. Опыт прошлых месяцев показал, что схема работает безотказно. Зимой на корпоративе одного из крупнейших нефтяных гигантов в Москве артист сорвал куш в 15 миллионов рублей, причем это было еще до официального повышения прайса. Заказчики безропотно оплачивали не только гонорар, но и внушительный райдер звезды, включающий условия поистине императорского уровня.

Этим летом Валерий Леонтьев снова намерен десантироваться в России. Светская Москва уже замерла в предвкушении: кто станет тем счастливчиком, который выложит 17 миллионов за 50 минут песен своего детства? Пока одни возмущаются такой ценовой дискриминацией, другие понимают: Леонтьев — это штучный товар, антиквариат высшей пробы, цена на который с каждым годом будет только расти. Его появление на сцене — это всегда лоск, профессионализм и та самая магия, которой так не хватает современным звездам-однодневкам.

Сам Валерий Яковлевич предпочитает не комментировать финансовые скандалы, наслаждаясь флоридским солнцем и покоем. Он знает свою цену и понимает, что для тех, кто хочет прикоснуться к легенде, лишние пять миллионов не станут преградой.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2026, 13:45
Валерий Леонтьев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

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