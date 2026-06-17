Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Защитники Москвы ведут непрерывный бой с воздушными угрозами, которые пытаются прорваться к мегаполису одна за другой.



Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно ликвидировали очередной беспилотник, летевший прямо на мегаполис. Этот уничтоженный дрон стал уже двадцатым по счету за последние сутки. Информацию об очередном успехе военных оперативно подтвердил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщил столичный градоначальник.

Спасатели, взрывотехники и оперативные ведомства мгновенно выдвинулись на точку падения фрагментов, чтобы гарантировать полную безопасность жителей и исключить любые риски на земле. Благодаря филигранной работе ПВО, которая перехватывает цели на дальних подступах к городу, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.

Власти призывают москвичей сохранять спокойствие и бдительность. При обнаружении любых подозрительных предметов или обломков техники категорически запрещено к ним приближаться — необходимо сразу звонить по номеру 112. Вся система безопасности города сейчас работает как единый слаженный механизм, круглосуточно оберегая покой граждан. Столица продолжает жить в своем обычном, динамичном ритме, несмотря на все попытки дестабилизировать обстановку.