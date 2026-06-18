Внезапная волна слухов и тревожных вопросов заставила столичные власти сделать важное заявление, напрямую касающееся каждого московского автомобилиста.

В век стремительного распространения информации любые, даже самые нелепые слухи могут мгновенно взбудоражить общественность. На фоне участившихся запросов от обеспокоенных горожан и публикаций в социальных сетях, в Москве возникли вопросы относительно стабильности обеспечения топливом. Столичные автовладельцы начали переживать, не грозит ли мегаполису дефицит бензина и дизеля, и не закроются ли привычные заправки у дома. Ответ официальных ведомств последовал незамедлительно, расставив все точки над "i" и вернув спокойствие на улицы города.

В Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ) оперативно отреагировали на волнения и официально заявили, что никаких поводов для беспокойства нет. Поставки топлива в столицу осуществляются непрерывно и в строгом соответствии с графиком. Все автозаправочные станции города продолжают обслуживать клиентов без каких-либо ограничений. Работа АЗС не претерпела никаких изменений, а запасов нефтепродуктов на специализированных базах более чем достаточно для удовлетворения любых потребностей мегаполиса.

Система снабжения Москвы энергоресурсами и топливом — это сложнейший и максимально защищенный механизм. Городские службы ведут непрерывный круглосуточный мониторинг логистических цепочек. Нефтепродукты поступают в столицу по разным каналам, включая трубопроводный транспорт и железную дорогу, что гарантирует бесперебойность процесса при любых обстоятельствах. Любые попытки искусственно создать ажиотаж вокруг заправочных станций пресекаются еще на стадии зарождения слухов.

Для простых москвичей это означает одно: можно не спешить на АЗС и не закупать бензин впрок в канистрах. Стабильная работа транспорта — как личного, так и общественного, коммунальной техники и экстренных служб — полностью обеспечена. Власти призывают граждан не поддаваться на провокации в сомнительных телеграм-каналах и доверять только проверенной информации от официальных ведомств.