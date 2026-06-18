Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы

Всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа Тесты Кристина Асмус едва не погибла на съемках Игры Сонник

Топ новостей недели

"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа "Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянииАлександр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии "Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении

Лента новостей

Четверг 18 июня

17:28Черная смерть из Сибири: жуткая тайна братских могил на Байкале раскрыта спустя 5000 лет 14:49"Мой любимый мужчина": смерть близкого друга Аллы Пугачевой потрясла шоу-бизнес 14:21Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы 13:21Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится 13:12Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА 12:02"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 10:49"Мне же это уже порядком надоело": разъяренная Рудковская пообещала уничтожить Тутберидзе грязным компроматом 09:35Бузова тайно вышла замуж: мороженое вместо пышного торжества 01:36Пророчество во сне: какую тайную траву наши предки искали 18 июня, чтобы увидеть свое будущее 18:36Осторожно: назван фрукт, после которого возможен фатальный исход 16:34Загнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 14:11"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 12:33Опаснее, чем кажется: ученые выяснили, как обычный храп незаметно разрушает ваше тело изнутри 12:31Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет 11:00Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38Эликсир вечной молодости на грядке: почему светские львицы скупают клубнику ведрами и не для еды 09:28Прокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 01:13Грязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня 18:12"Меня били, толкали, травили": звезда "Брата" сделал шокирующее признание о своей жизни 16:51"Петушара!": сестра Жанны Фриске сорвалась на Шепелева прямо на кладбище 16:32Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке 15:11Невидимый враг: ученые назвали страны, куда лихорадка Эбола просочится в ближайшие недели 14:21В Казани стартует саммит Россия-АСЕАН: город готовится принять 8,5 тысячи гостей 13:45Пять миллионов сверху: всплыл скандальный ценник Леонтьева для "своих" и "чужих" 12:29Природные и исторические территории Москвы ждет комплексное развитие 11:43Пожар на МНПЗ потушен, ситуация стабилизирована – МЧС 10:30Безобидная привычка или скрытая угроза: ученые нашли фатальную ошибку в режиме дня миллионов людей 09:30"Терроризировал и обокрал": всплыли жуткие подробности допроса Седоковой после смерти мужа 00:05Тайные знаки стихии: как один порыв ветра 16 июня может навсегда изменить вашу судьбу 20:47Оркестр Мособлфилармонии впервые выступил в консерватории на фестивале "Рожденные Россией" 17:25"Начала задыхаться в волнах!": Кристина Асмус оказалась на волосок от гибели 15:03"О выписке не может быть и речи": прикованная к постели Бузова огорошила фанатов страшным признанием 13:08Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: названа привычка, которая пустит все лечение насмарку 11:36"Активные граждане" выбрали летнего амбассадора сервиса "Моспитомец" 11:31Новая технология от НГУ: ученые научились ловить углекислый газ в отходы асбестовых комбинатов 11:28Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА 10:44"Пока другие в хосписах лежат!": смертельно больная Лерчек прыгала и веселилась на свадьбе друзей 09:21"Мне есть что терять": Семенович сделала резкое заявление о свадьбе с нерешительным женихом 00:26Выметете деньги и счастье: роковая ошибка 15 июня, которая превратит вашу жизнь в кошмар 18:58Золотой дождь в июне: названы 3 знака зодиака, чьи кошельки лопнут от денег в начале лета 15:05"Таких больше нет": Киркоров публично вознес Пугачеву на пьедестал после ее побега из России 11:34Стивен Сигал избавляется от роскошного гнездышка на Рублевке 05:04Тайное станет явным: что потребует от нас Вселенная 14 июня в день Устина 18:02Забудьте про Мале и Бали: найден секретный русский рай с белоснежным песком и копеечными ценами 15:30Иноагенту Максиму Галкину* может грозить до пяти лет тюрьмы 12:42"Что ты несешь?!": разъяренный Киркоров сорвался на журналиста из-за "переделанного" носа 05:47Тотальная перезагрузка: почему 13 июня нужно бросить все дела 18:06"Это принесло невыносимую боль": Виктория Боня призналась в страшном преступлении 15:06"Конвейер нимф": обнаживший душу Лепс променял Кибу на очередную юную красотку 09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы

Поставка нефтепродуктов и работа АЗС идут в штатном режиме – КГХ Москвы
293

Внезапная волна слухов и тревожных вопросов заставила столичные власти сделать важное заявление, напрямую касающееся каждого московского автомобилиста.

В век стремительного распространения информации любые, даже самые нелепые слухи могут мгновенно взбудоражить общественность. На фоне участившихся запросов от обеспокоенных горожан и публикаций в социальных сетях, в Москве возникли вопросы относительно стабильности обеспечения топливом. Столичные автовладельцы начали переживать, не грозит ли мегаполису дефицит бензина и дизеля, и не закроются ли привычные заправки у дома. Ответ официальных ведомств последовал незамедлительно, расставив все точки над "i" и вернув спокойствие на улицы города.

В Комплексе городского хозяйства Москвы (КГХ) оперативно отреагировали на волнения и официально заявили, что никаких поводов для беспокойства нет. Поставки топлива в столицу осуществляются непрерывно и в строгом соответствии с графиком. Все автозаправочные станции города продолжают обслуживать клиентов без каких-либо ограничений. Работа АЗС не претерпела никаких изменений, а запасов нефтепродуктов на специализированных базах более чем достаточно для удовлетворения любых потребностей мегаполиса.

Система снабжения Москвы энергоресурсами и топливом — это сложнейший и максимально защищенный механизм. Городские службы ведут непрерывный круглосуточный мониторинг логистических цепочек. Нефтепродукты поступают в столицу по разным каналам, включая трубопроводный транспорт и железную дорогу, что гарантирует бесперебойность процесса при любых обстоятельствах. Любые попытки искусственно создать ажиотаж вокруг заправочных станций пресекаются еще на стадии зарождения слухов.

Для простых москвичей это означает одно: можно не спешить на АЗС и не закупать бензин впрок в канистрах. Стабильная работа транспорта — как личного, так и общественного, коммунальной техники и экстренных служб — полностью обеспечена. Власти призывают граждан не поддаваться на провокации в сомнительных телеграм-каналах и доверять только проверенной информации от официальных ведомств.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июня 2026, 14:21
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
"Макс" / Городское хозяйство Москвы✓ Надежный источник

Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится

Собянин: Площадь здания музыкальной школы имени Кабалевского увеличится
Аварийное состояние здания в самом центре столицы едва не лишило сотни юных талантов возможности заниматься искусством, но городские власти подготовили для них грандиозный сюрприз. В историческом Тверском районе Москвы назревала тихая катастрофа.

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА
Столичный регион столкнулся с беспрецедентным испытанием на прочность, когда небо над Москвой превратилось в арену ожесточенного и непрерывного противостояния. Небо над столичным регионом превратилось в зону максимального напряжения.

Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет

Подмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет
За 2021-2025 годы предприятия Московской области получили 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и подмосковного ФРП на общую сумму 59,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки. По данным зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, финансирование позволило запустить проекты с совокупным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей.

Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Собянин сообщил о 20-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Защитники Москвы ведут непрерывный бой с воздушными угрозами, которые пытаются прорваться к мегаполису одна за другой. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ успешно ликвидировали очередной беспилотник, летевший прямо на мегаполис.

Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке

Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке
Объясняем, как рост компании в выручке и активных клиентах связан в ребрендингом. Freedom Holding Corp.

Выбор читателей

17/06Срд"Будет развод и дележка заводов": Маркони рассказал, кто встал между Валерией и Пригожиным 17/06СрдПрокуратура заподозрила Лерчек в грандиозном обмане со смертельной болезнью 17/06СрдЗагнанная в угол Лерчек жестко ответила на обвинения во лжи 18/06Чтв"Вся синяя, в кровище": бывшая жена Дмитрия Диброва жестко разбилась посреди улицы 17/06СрдГрязный секрет большого богатства: какую странную процедуру предки считали обязательной 17 июня 17/06СрдПодмосковные компании получили почти 60 млрд рублей льготных займов за пять лет