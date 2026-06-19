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Пятница 19 июня

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"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии

"Мозг покрывается ржавчиной": доктор Абакумов напугал Сеть горькой правдой о старческом слабоумии
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Однажды самый близкий человек посмотрит вам в глаза и задаст абсолютно будничный вопрос, от которого кровь мгновенно застынет в жилах.

Мы привыкли снисходительно отмахиваться от советов врачей. Ходить новыми маршрутами, учить иностранные языки, разгадывать кроссворды на досуге. Мы бездумно скроллим новостные ленты и свято верим, что потеря разума – это удел глубоких и очень далеких стариков. Нас это точно не коснется. Но однажды беда без стука врывается в дом. Родной человек смотрит на вас пустым, чужим взглядом и спрашивает: "А ты кто?". И это не жестокий розыгрыш. Это страшный приговор.

Известный врач-терапевт, доктор Абакумов в своем блоге в мессенджере "Макс" напомнил горькую истину: деменция не смотрит на социальный статус, размер банковского счета или уровень IQ. Она безжалостно и методично стирает личности по-настоящему великих людей. Блестящий голливудский гений Робин Уильямс с его феноменальной скоростью мышления. "Железная леди" Маргарет Тэтчер с ее безупречной политической интуицией. Харизматичный президент США Рональд Рейган. Все они правили миром и умами миллионов людей, но оказались абсолютно беззащитны перед этим беспощадным недугом.

Однако это не значит, что мы должны покорно ждать конца. Действовать нужно прямо сейчас.

Ржавчина съедает разум: что скрывает болезнь Альцгеймера

Важно понимать: деменция – это не самостоятельный диагноз. Это страшный синдром, при котором человеческий мозг превращается в сломанный старый телевизор. Изображения больше нет, остался лишь шипящий белый шум. И в подавляющем большинстве случаев виной тому именно болезнь Альцгеймера.

По словам доктора Абакумова, наш главный биологический компьютер буквально покрывается ядовитой "ржавчиной". В голове накапливаются токсичные белки. Они хладнокровно убивают нейроны и навсегда разрушают связи, которые десятилетиями формировали вашу личность. Сначала человек лишь изредка путается в словах и забывает памятные даты. Затем из памяти стираются имена детей и дорога к родному дому. В финале трагедии остается лишь пустая оболочка, тотальная беспомощность и потеря человеческого облика.

Тихие убийцы: что разрушает наши сосуды

Мозг стареет через сосудистую систему. Лишний вес, диабет, многолетнее курение и резкие скачки давления методично убивают нас изнутри. Если тонометр показывает превышение нормы всего на 20 единиц – ваш личный риск впасть в слабоумие уже взлетел до небес. Добавьте к этому давние сотрясения мозга, глубокую депрессию, социальную изоляцию и тотальную нехватку базовых витаминов. И, конечно, алкоголь. Гремучая смесь готова к детонации.

Как спасти себя: пять шагов к ясному уму

Медицина дает нам шанс. Даже при самой скверной наследственности можно обмануть генетику. Правильный образ жизни снижает риски разрушения мозга почти наполовину.

  • Движение. Наука неумолима: физически активные люди сохраняют ясный разум в разы дольше. Ходите, бегайте, тягайте железо в зале. Врачи требуют минимум 150 минут кардио в неделю и пару силовых тренировок.
  • Питание. Средиземноморская диета творит настоящие чудеса. Британские исследователи проверили здоровье полумиллиона человек. Вывод однозначен: рыба, свежие овощи, фрукты и орехи ставят надежный щит от слабоумия.
  • Сон. Пока мы спим, организм проводит масштабную генеральную уборку. Мозг буквально вымывает из себя токсичный мусор. Спите по три часа в сутки, изображая супергероя на работе? Ждите беды, отходы уже копятся в вашей голове.
  • Витамины. Группа В питает клетки, разгоняет память и дарит гормоны радости. А дефицит "солнечного" витамина D – это прямая и очень короткая дорога к тяжелому инсульту. Доктор Абакумов настаивает на профилактической дозировке от 2000 до 5000 единиц. Также специалист советует креатин: 3-5 граммов в день защитят серое вещество от воспалений и снимут умственную усталость.
  • Общение. Одиночество убивает не хуже сигарет. Изучайте языки, заводите новые знакомства, заставляйте нейроны трудиться. Мозг-билингв стареет гораздо медленнее.

Таблетка от забвения: главный научный прорыв

Впервые за два долгих десятилетия у человечества появилась реальная надежда. Ученые создали препараты (Леканемаб и донанемаб), которые способны менять сам ход болезни Альцгеймера, а не просто маскировать ее жуткие симптомы. Новейшие антитела буквально вычищают смертельные бляшки из головы пациентов. Да, пока эта терапия эффективна только на ранних стадиях. Да, говорить о полной и безоговорочной победе над недугом еще рано. Но прямо сейчас в мировых лабораториях разрабатываются 138 новых лекарств. Наука перешла в наступление.

Чек-лист от доктора Абакумова для тех, кто хочет остаться собой в 70 лет:

  • Двигайтесь при любой возможности (минимум 150 минут в неделю).
  • Держите под жестким медицинским контролем сахар, холестерин и давление.
  • Спите положенные восемь часов.
  • Лечите депрессию в кабинете врача, а не терпите стиснув зубы.
  • Налегайте на морскую рыбу и орехи.
  • Читайте, жадно учитесь, поглощайте новую информацию.
  • Бросайте курить немедленно.
  • Перестаньте топить стресс и усталость на дне бокала.
  • Восполняйте дефицит витаминов B и D, пейте креатин.

Ваша жизнь, ваша личность и ваши воспоминания находятся только в ваших руках. Не позвольте болезни стереть вас из этого мира раньше времени.

Шоу-бизнес в Telegram

19 июня 2026, 14:20
Фото: magnific.com
"Макс" / Доктор Абакумов✓ Надежный источник

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