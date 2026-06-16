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Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке

Freedom Holding Corp. провел ребрендинг и отчитался о рекордной выручке
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Объясняем, как рост компании в выручке и активных клиентах связан в ребрендингом.

Freedom Holding Corp. Тимура Турлова 2 года создает единую трансграничную экосистему финансовых– и lifestyle-сервисов на базе суперприложения SuperApp. В начале июня компания объявила о запуске масштабного ребрендинга, а следом представила сильные финансовые показатели за год. Объясняем, как рост компании в выручке и активных клиентах связан в ребрендингом.

Рост прибыли и клиентской базы

Общая клиентская база экосистемы Freedom Holding Corp. с учетом компаний-партнеров составила 14 млн человек по итогам прошлого финансового года (апрель 2025 – март 2026), при этом количество пользователей Freedom SuperApp увеличилось на 3,4 млн человек и достигло 5,2 млн.

Финансовые показатели компании также демонстрируют кратный рост. С момента выхода Freedom Holding на IPO осенью 2019 года ее выручка выросла в 26 раз и достигла $2,19 млрд. Чистая прибыль составила $153,3 млн, а совокупные активы выросли до $13,2 млрд. Ключевые направления бизнеса – брокерские, банковские и страховые услуги, давшие по итогам 2026 финансового года, соответственно, $838 млн, $689 млн и $498 млн выручки. По оценке компании, на них приходится более 90% поступлений.

Стараясь максимально диверсифицировать свой бизнес, холдинг активно развивает альтернативные направления – в частности, lifestyle-проекты и телекоммуникационный бизнес, совокупная клиентская аудитория которых уже превышает 1,1 млн человек.

Бренд с международными амбициями

Freedom Holding Corp. перестал быть только казахстанским бизнесом. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая США, Кипр, Польшу, Испанию и другие. Недавно финтех объявил о покупке турецкого банка, а также подаче заявки для открытия фининститута во Франции. Брокерские лицензии были получены в Турции и ОАЭ, а в Грузии регулятор одобрил создание полноценного финтех-банка. В европейское и турецкое направление Freedom готов вложить, соответственно, до €500 млн и $300 млн.

На фоне громких сделок по слиянию и поглощению и получении лицензий в разных юрисдикциях компания переходит к единому бренду. Теперь все структуры холдинга будут выступать под общим брендом Freedom, а уточняющие слова Bank, Broker и другие исчезнут с логотипов. Это отражает стремление быть для клиента не набором разрозненных сервисов, а единой, понятной и связанной экосистемой, отметили в компании.

«Сегодня наши продукты и сервисы уже достаточно интегрированы между собой, и единый бренд позволяет сделать эту связь более понятной и узнаваемой для клиента. Пользуясь банковскими, брокерскими, страховыми или lifestyle-сервисами, человек должен чувствовать единый подход, стандарты качества и пользовательский опыт, – отметил основатель и глава холдинга Тимур Турлов. – Для нас это не просто визуальное объединение брендов, а отражение стратегии, в центре которой – создание цифровой экосистемы вокруг потребностей клиента».

Ребрендинг должен укрепить международное присутствие и продвинуть Freedom как узнаваемый бренд на новых рынках. Одновременно он упростит общение с клиентами на родном рынке в Казахстане, подчеркнув еще раз предоставление услуг в режиме единого окна через суперприложение Freedom SuperApp.

От брокера до бизнес-вселенной

Freedom Holding был основан в 2008 году Тимуром Турловым и первое время предоставлял только брокерские услуги на американском фондовом рынке. Постепенно к нему присоединился банк, страховые компании, сервис интернет-платежей, агрегаторы по продажам авиабилетов, онлайн-супермаркет и другие бизнес-направления. С начала 2024 года все продукты и услуги объединены в единую экосистему финансовых и lifestyle-сервисов.

Скоро экосистема укрепится новыми телеком-сервисами. Холдинг строит современного провайдера не только классической сотовой и интернет-связи, но и инфраструктуры для облачных вычислений, необходимой для развития инструментов на базе искусственного интеллекта.

Freedom Telecom уже управляет сетью из 220 базовых станций сотовой связи стандарта 5G в Казахстане, а также покупает действующие и возводит новые центры обработки данных (дата-центры), такие как ЦОД Akashi, Центр независимого ИИ, создаваемый в партнерстве с правительством республики и корпорацией Nvidia, а также дата-центры для сервисов Freedom Cloud. По словам Тимура Турлова, после их ввода в эксплуатацию телеком-сектор станет четвертой крупной статьей доходов, способной заработать для компании несколько миллиардов долларов в ближайшие годы.

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16 июня 2026, 16:32
Фото: magnific.com
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